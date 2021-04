Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális értéke egy használt notebooknak.","shortLead":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális...","id":"20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f681a3c-a72a-4fa5-803a-df0e74f7d507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","timestamp":"2021. április. 19. 08:03","title":"Van otthon egy használt laptopja? Itt megtudja, mennyit kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében zajló folyamatot tették pofonegyszerűvé. ","shortLead":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében...","id":"202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bf72d-65f6-4143-b720-8458853def2f","keywords":null,"link":"/360/202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","timestamp":"2021. április. 18. 13:30","title":"95 milliárd dollárt hozott egy ír testvérpár hétsornyi kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","shortLead":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","id":"20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e5b0d9-0078-401a-b90b-780fa5afb073","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 19. 14:39","title":"Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackertámadás érte a PC Guru játékmagazin weboldalát, mely során a támadó hozzáfért a regisztrált felhasználók személyes adataihoz – közölte a magazin tulajdonosa, az Esport1 Kft.","shortLead":"Hackertámadás érte a PC Guru játékmagazin weboldalát, mely során a támadó hozzáfért a regisztrált felhasználók...","id":"20210420_pcguru_hackertamadas_adatvedelmi_incidens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2c84ea-bae2-459d-b55d-3b9c5165a5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_pcguru_hackertamadas_adatvedelmi_incidens","timestamp":"2021. április. 20. 09:33","title":"Megtámadták a PC Gurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","shortLead":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","id":"20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e04c22-cbfa-4256-b9e8-844235ba16c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","timestamp":"2021. április. 18. 20:42","title":"Emmi: Elrendelhető rendkívüli szünet, ha kevés diák jelenik meg az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei nyomdokaiba lépő Ránki Fülöp zongoraművész.","shortLead":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei...","id":"20210419_Ranki_Fulop_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ca353-b925-401b-a5c7-b5fb1f4bc5b0","keywords":null,"link":"/360/20210419_Ranki_Fulop_interju","timestamp":"2021. április. 19. 15:00","title":"Ránki Fülöp: Többnyire nem korszakok, hanem egyes zeneszerzők egyes művei érdekelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","shortLead":"Az orvosi szaklap szerint az oltóanyag a koronavírus dél-afrikai mutációjával szemben is hatásos.","id":"20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51518c61-cd05-4388-84b0-d7ec07f4cc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Menczer_Tamas_Lancet_Sinopharm","timestamp":"2021. április. 19. 19:41","title":"Menczer Tamás a Lancet cikkével érvel a Sinopharm-vakcina mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]