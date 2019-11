Józanító pofont kapott Trudeau, nem lesz könnyű kormányoznia

Kanadában eddig tucatnyi alkalommal vezette az országot kisebbségi kormány, de ritkán húzta két és fél évnél tovább, noha elvileg négy évre szólt a mandátuma. Minimum két évre most is van esélye a kabinetjét november 20-án bemutató Justin Trudeau-nak, miután az általa vezetett Liberális Párt elveszítette korábbi többségét, és csak 157 mandátumot szerzett a 338 fős parlamentben.

A Kanadában békeidőben ismeretlen koalíciókötést kizáró Trudeau nem azért számíthat legalább félmandátumnyi időre, mert biztos lehet a kisebb pártok külső támogatásában, az ok szarkasztikus kommentárok szerint prózai. A 2015-ös, alapos politikai átrendeződést hozó előző választáson sok új képviselő került be – ellenzéki és kormányoldalon egyaránt –, akiknek még éppen két év hivatali idő hiányzik ahhoz, hogy jogosultak legyenek a hatévi parlamenti munka utáni nyugdíjra, így nem érdekük az előrehozott szavazás.

Ez elsősorban a muszlim fejkendő- és ruhaviselet ellen született, és emberjogi szervezetek bírálják, szövetségi politikusok pedig támadják, amit Québecben a tartomány által kiharcolt különleges autonómia megsértésének tekintenek. A BQ azt is szeretné elérni, hogy a Kanadába érkező menekültek – akik előtt Trudeau kitárta a kapukat – számát csökkentsék, és Québecben különös figyelemmel vizsgálják meg, hogy olyanokat fogadjanak be, akik elfogadják a tartomány nyelvi és kulturális hagyományait.

Amikor a kanadai őslakosok közül elsőként miniszteri tárcához jutott Wilson-Raybould erre nem volt hajlandó, kisebb jelentőségű posztra rakták át, amiről a politikus lemondott, s az október 21-ei választáson – Kanadában kivételt jelentő módon – függetlenként is meg tudta őrizni a mandátumát. Trudeau megúszta azt is, hogy három felvétel is előkerült róla, amin fiatalabb korában feketére mázolt arccal mutatkozik, s ez ma már rasszizmusnak, de minimum fatális politikai érzéketlenségnek számít.