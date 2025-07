Balkányi Nóra: A Kneecap, Majka és a Mocskos Fidesz nyarának közös iránya – Programok augusztus 9-ig

Kicsi ország, nagy kalap. Tehetség mértékében ki-ki máshogy csípi el színpadain a zeitgeistet. A teljesség igénye nélkül annyiféle megnyilvánulás zajlik, hogy bulletekbe kell szedjem, teletolva linkekkel:

Az ország legnagyobb nyári koncert/fesztiválhelyszíneinek, a Budapest Parknak és a Szigetnek a kreatívjai hasonlót életérzéssel operálnak: hagyd kint a valóságot, lépj be a szabadság szigetére. Ne nézz hátra pár boldog óráig, napig, hétig. Mindkét szlogen – Leave Reality Behind, The Island of Freedom – már régóta, 2013-2014 körültől velünk van, és mára úgy tűnik, sokak számára cseng hamisan. A 2010-es évek közepén még lehetett a szakadj ki az új #yolo (nehezen lehetek ennél millenialabb bánkitós), de tíz hosszú, a nemzeti együttműködés rendszerében eltöltött év után nem tudjuk kint hagyni a valóságot.

Elvihet a bulivonat, feltölthet a fesztiválozás, beüthet a tudatmódosítás, életben tarthatnak a szép kapcsolódások, de a valóság nem kizárható. Elviselhetetlen hőség van a villamoson, a K-híd rozsdával tüntet, minden brutálisan drága, különben sem tudjuk, hogyan fizettük ki ezt a koncertjegyet. És ki ne pörgetné vécében sorbanállás alatt a telóját? Mindenhova magunkkal hurcoljuk a valóságot, pontosabban annak digitális percepcióját (hogy a kettőnek mi köze egymáshoz, egy másik hírlevél témája, pedig milyen jó!).

De egyáltalán nem baj, hogy már nem akarjuk kint hagyni a valóságot. Nem baj, hogy alkotó és közönsége is ordítani akar.

Ebből a szempontból mindegy, hogy valami inkább tűnik opportunista majomkodásnak, mint művészetnek, más meg tehetséges alkotóként képes érvényeset állítani bonyolult dolgokról. Mindez nem csak a fiatalok biliben kevert vihara lenne. A mocskosfideszezésben nyilván van közösségikúlságfaktor (ajánlom megismerni a Mocskos Fidesz Summer Bede-féle fogalmát), és igaz, hogy nevezett fiatalság egy része még nem szavazhat (Földes András írt erről is nemrég nálunk). De emellett az egész hullám akkor is Orbán Viktor kis kalapja ellen szól.

Orbánék kitilthatják az országból a Kneecapet egyebek mellett arra hivatkozva, hogy nálunk nem szabad gyűlölködni (jaj, nagyon jó), itt minden zsidó érezze magát biztonságban (szembenézés, valaki?), ez itt tiszta demokrácia (lol), és különben is, ilyen fontos az a rohadt pénz (térdcsapkodás)? Az efféle tiltás, pláne, amit vaskos és otromba hazugságokra építenek, nem megoldás, és semmi jót nem szül. Akkor sem, ha történetesen valóban veszélyesen idiótán és reflektálatlanul nyilvánul meg koncertjein három nyugat-belfasti rapper (ezzel az amúgy kellően bonyolult és sokrétű üggyel kapcsolatban ajánlom Schönberger Ádám véleményét elolvasni, itt). A Kneecap botrányainak füstje mellől is látszik: sokaknak nagyon tele van a tökük a világot vezető politikusok őrületével.

Orbán Viktor a Szigetet megkerülve betilthat egy koncertet, hogy szélsőjobboldali barátaihoz és háborús bűnösökhöz dörgölőzzön. Nem tilthatta be viszont a Pride-ot. Nem tilthatja be sok-sok könnyűzenei fesztivál mocskosfideszező közönségét. Nem tudjuk még, mire lesz elég, de ez a közönség, ha már elmúlt 18, egy irányba fordulhat: jövő tavasszal az urnák felé.

