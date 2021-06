Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van gusztusa Európában, pedig sok előnnyel járhat a fogyasztásuk. Németországban közben már a pékek is felfedezték a rovarokból készült lisztet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van...","id":"20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fed8578-379d-477a-9bad-8e5631c6f1a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","timestamp":"2021. június. 12. 14:23","title":"Lisztkukacot használ a kenyerekhez egy német pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","shortLead":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","id":"20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a68eee-c9fd-409a-ba1c-3e5b262199ef","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 05:49","title":"Legyen maszk a drukkereken, ahol sokakat beengednek a stadionba – kéri az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője szombaton, utalva arra, hogy megkezdődött a foci-Eb, és nagyok az elvárások a horvát válogatottal szemben.","shortLead":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát...","id":"20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a654dcd-5375-43e8-b762-e3b631561b52","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","timestamp":"2021. június. 12. 18:44","title":"Veszélyes a tömeges meccsnézés a horvát belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd96ab-4052-4ad9-8205-e79dbb09e45b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a dél-koreai popzene akkora veszélyt hordoz, hogy attól Észak-Korea „összeomolhat, mint egy dohos fal”.","shortLead":"Szerinte a dél-koreai popzene akkora veszélyt hordoz, hogy attól Észak-Korea „összeomolhat, mint egy dohos fal”.","id":"20210611_Kim_Dzsong_Un_szerint_a_Kpop_olyan_mint_a_rak_ami_elpusztithatja_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cd96ab-4052-4ad9-8205-e79dbb09e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346fc8a5-fa86-4d9a-900a-af4370910da8","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Kim_Dzsong_Un_szerint_a_Kpop_olyan_mint_a_rak_ami_elpusztithatja_az_orszagot","timestamp":"2021. június. 11. 09:06","title":"Kim Dzsong Un szerint a K-pop olyan, mint a rák, ami elpusztíthatja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég egyben árat is emelt, majd átadta az első 25 járművet a tulajdonosoknak.","shortLead":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég...","id":"20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48240aa-d6e6-4121-8a72-2fb647f32163","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","timestamp":"2021. június. 11. 13:20","title":"Elon Musk bemutatta a három motoros, „őrült gyors” Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47833ecd-3ce7-4e97-ac28-1a3e57b3d09d","keywords":null,"link":"/360/20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","timestamp":"2021. június. 12. 16:30","title":"A német, aki nem megy a frontra – 1991. június11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze Bakuban. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.","shortLead":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze...","id":"20210612_Wales_Svajc_kezdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d07ca-ddd1-4cda-bb6f-3910e684bfef","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Wales_Svajc_kezdok","timestamp":"2021. június. 12. 14:11","title":"Bale és Xhaka is a kezdőben – itt vannak a Wales – Svájc meccs kezdőcsapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]