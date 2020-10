Talán nem is gondolnánk, de a vashiány a fejlett országok lakosságának 60-80 százalékát érinti. Az okok természetesen nemenként és korcsoportonként eltérőek, de szorosan összefüggenek a táplálkozással és az életmóddal. Lássuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a szervezetünk elegendő vashoz jusson.

A szervezet egészséges működésében fontos szerepet játszanak a vitaminok és a különböző nyomelemek. Ezek hiánya számos betegség kiváltó oka lehet, ezért érdemes mindenkinek ügyelnie arra, hogy megfelelő mennyiségben jusson a szervezetébe a létfontosságú vitaminokból és nyomelemekből – melyek közé tartozik a vas is.

Ha nem jut a szervezetbe elegendő, vagy épp nem képes hasznosulni, akkor vashiány, később vérszegénység is kialakulhat. A vashiány pedig az egész szervezetet érinti, hiszen a vas a szerveink működéséhez elengedhetetlen oxigént szállító vörösvértestek hemoglobinjának alkotóeleme. Emellett az izomban, csontvelőben, és számos fontos enzimben is megtalálható. Ezért hiánya az egész szervezet számára komoly megterhelést jelent, összességben is hatással van működésére.

A vashiány legjellemzőbb tünetei: fáradékonyság

gyengeség

fejfájás

szédülés

sápadtság

hajhullás

szívdobogás-érzés

torokszorítás

nyelési zavarok

csökkent teherbírás

Kik érintettek? Szinte mindenki!

A vashiánnyal kapcsolatban köztudomású, hogy a nők, és különösen a várandósok a veszélyeztetett csoportba tartoznak. Az ivarérett nőknek a havi vérvesztés miatt van szükségük több vasra, a terhesség idején pedig a kismama szervezete biztosítja a magzat fejlődését, így ilyenkor a vasra „duplán” szükség van. A vas később is fontos az egészséges növekedésben, ezért a fejlődő csecsemő, a növekvő kisgyermek, sőt a hirtelen „megnyúló” kamasz szervezete számára elengedhetetlen a megfelelő vasszint. A növekedés során, amely az izmokat is igénybe veszi, kifejezetten megnő a szervezet vasigénye, ezért különösen érdemes erre figyelni.

Ha már az izomnövekedésnél járunk: érintettek lehetnek a sportolók is, hiszen az ő szervezetük is fokozott igénybevételnek van kitéve. Legyen szó rendszeresen űzött hobbimozgásról, vagy komoly, napi szintű, sok erőnléti edzést magába foglaló sportról, a jó teljesítményhez az akaraton, kitartáson kívül az elegendő vas bevitelére is szükség van.

Meg kell említenünk a vérveszteséggel járó vashiánynál a menstruáló nőkön kívül a különböző, vérveszteséggel járó műtéti beavatkozásokon átesetteket, különösen azokat, akiknek gyomor- vagy bélműtétjük volt. De vashiány szempontjából veszélyeztetettek lehetnek az egyes nőgyógyászati betegségekkel, pl. endometriózissal küzdő nők, hiszen a betegség egyik tünete az erős menstruációs vérzés, ami sok esetben jelentős vérveszteséget, így vashiányt is okozhat.

Ugyancsak fokozott figyelmet igényelnek az idősek, akik rosszabb esetben több betegséggel is küzdhetnek, számukra szintén fontos a kiegyensúlyozott vasbevitel.

Sok minden a tányéron kezdődik – köztük a vasbevitel is

Napi szinten mindenki veszít vasat, amit legkönnyebben a táplálékkal tudunk pótolni, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni az egészséges és változatos táplálkozás fontosságát. A kiegyensúlyozott étkezésnek része kell hogy legyen az állati eredetű húsfélék és tejtermékek, valamint a növényi eredetű zöldségek, gyümölcsök, különböző magvak és gabonafélék fogyasztása. Szerencsére manapság már a különböző ételintoleranciával élők is könnyebben találnak alternatívát egyes táplálékfélék kiváltására.

A vegetáriánus vagy vegán életmódot folytatóknak érdemes tudniuk, hogy közel kétszer annyi vasbevitelre van szükségük, mint a vegyes étrendet folytatóknak, mivel a növényi vas sokkal kisebb mértékben hasznosul a szervezetben, mint az állati táplálékvas, ezért azoknak, akik nem fogyasztanak húst, érdemes egyéb módon is gondoskodniuk a vaspótlásról.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a táplálékkal bevitt vasnak csupán 10 százaléka képes felszívódni és hasznosulni, ráadásul vannak olyan ételösszetevők, mint a teában fellelhető csersav, vagy a tejben lévő kalcium, amelyek gátolják a vasfelszívódást. Jó tudni, hogy a C-vitamin viszont segíti a vas hasznosulását.