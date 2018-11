Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi testének maradványait vélhetően a konzul házának csatornalefolyójába dobták a kormányközeli Sabah török napilap meg nem nevezett forrásai szerint.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi testének maradványait vélhetően a konzul házának csatornalefolyójába dobták a kormányközeli Sabah...","id":"20181110_savban_oldhattak_fel_a_szaudi_ujsagiro_dzsamal_hasogdzsi_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9664eda-8487-4413-b9da-da5d1779c2ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_savban_oldhattak_fel_a_szaudi_ujsagiro_dzsamal_hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. november. 10. 13:55","title":"Savban oldhatták fel a szaúdi újságíró holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isaac Peralta egyike azoknak a hondurasi menekülteknek, akik útra keltek, hogy Mexikón keresztül elérjék az Egyesült Államokat. Peraltának gondja van a lábával, mozgásában korlátozott, de nem tudja, hogy pontosan mi a baja, mert országában nem foglalkoztak a betegségével. ","shortLead":"Isaac Peralta egyike azoknak a hondurasi menekülteknek, akik útra keltek, hogy Mexikón keresztül elérjék az Egyesült...","id":"20181110_Mozgaskorlatozott_de_igy_is_legyalogolja_az_1500_kilometert_hogy_Amerikaban_jobb_eletet_elhessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1635e-6d13-4a7f-940f-a74a9219e178","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Mozgaskorlatozott_de_igy_is_legyalogolja_az_1500_kilometert_hogy_Amerikaban_jobb_eletet_elhessen","timestamp":"2018. november. 10. 12:33","title":"Mozgáskorlátozott, de így is legyalogolja az 1500 kilométert, hogy Amerikában jobb életet élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5345ab1-d69e-47f6-ab67-f31e6b863104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra járók szerint a kompresszor robbanhatott föl. Korábban ugyanilyen típusú buszról tört fel forró víz, de égett is már porig egy harmadik példány.","shortLead":"Arra járók szerint a kompresszor robbanhatott föl. Korábban ugyanilyen típusú buszról tört fel forró víz, de égett is...","id":"20181110_Alkatreszek_boritjak_az_utat_a_Becsi_uton_allo_busz_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5345ab1-d69e-47f6-ab67-f31e6b863104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d90def-1cb3-469c-9186-2e991d2ac180","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_Alkatreszek_boritjak_az_utat_a_Becsi_uton_allo_busz_mogott","timestamp":"2018. november. 10. 16:40","title":"Robbanás? Alkatrészek borítják az utat a Bécsi úton álló busz mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem ismert pénzdíjas sorozatban.","shortLead":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem...","id":"20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9fa88-5048-4567-8767-9fc549caae1f","keywords":null,"link":"/sport/20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","timestamp":"2018. november. 10. 15:20","title":"Hiába fenyeget a FINA, Hosszú Katinka úszni fog Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","shortLead":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","id":"20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c66d19c-2d4f-45d6-86a1-c01a9368d48d","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","timestamp":"2018. november. 09. 13:38","title":"Terrorcselekmény a melbourne-i késes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]