Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","shortLead":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","id":"20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee86717-7724-42a4-83c4-fae0372de6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","timestamp":"2019. január. 04. 17:29","title":"Eurostat: Magyarországon a legkevesebb a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568f0d47-654b-4cd5-ac2a-cbc76278dd3d","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"A mítoszok tanítása arra jó, hogy újra sárba ragassza az országot.","shortLead":"A mítoszok tanítása arra jó, hogy újra sárba ragassza az országot.","id":"20190104_A_tortenelem_leckei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568f0d47-654b-4cd5-ac2a-cbc76278dd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbbd0e6-4b54-49c5-bdac-53342bedba4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_tortenelem_leckei","timestamp":"2019. január. 04. 13:30","title":"A történelem leckéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek elvált apák. Például a közös szülői felügyelet főszabályi bírósági bevezetését, ami jobb lenne a gyerekeknek is, egyre népszerűbb a társadalomban, és a családvédelmi konzultáció értelmetlen kérdésének is értelmet adna.","shortLead":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek...","id":"20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa742dd-4005-4dda-95c6-55e395c6b221","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","timestamp":"2019. január. 03. 18:05","title":"Sok válással végződhetett a Családok éve is: hol van a családbarát kormányzás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot lehet jóváhagyni. ","shortLead":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot...","id":"20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f490e34-66d6-40e9-804f-7c0dc4143c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","timestamp":"2019. január. 04. 09:46","title":"Orbán váratlanul lefaragott a sportra költhető tao-pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25172a-95bc-4fe3-b530-882ec78a830c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termálvizes fürdő helyére stadiont terveznek.","shortLead":"A termálvizes fürdő helyére stadiont terveznek.","id":"20190103_A_negy_ev_mulva_kezdodo_atletikai_vebe_miatt_bezartak_Ferencvaros_egyik_nepszeru_strandjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c25172a-95bc-4fe3-b530-882ec78a830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be016692-599b-4f6a-b0db-a27ce600ae4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_negy_ev_mulva_kezdodo_atletikai_vebe_miatt_bezartak_Ferencvaros_egyik_nepszeru_strandjat","timestamp":"2019. január. 03. 19:41","title":"A négy év múlva kezdődő atlétikai vébé miatt bezárták Ferencváros egyik népszerű strandját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ legnagyobb emlősének védelme érzelmi kérdés is.","shortLead":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ...","id":"201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71da5c7f-9c30-4471-8d67-2d947fbc8605","keywords":null,"link":"/vilag/201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","timestamp":"2019. január. 05. 09:00","title":"Kitört a nagy bálnaháború: japán \"kalózok\" kontra \"képmutatók\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit egy éles szemű felhasználó ki is szúrt.","shortLead":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit...","id":"20190103_huawei_twitter_buek_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff96fbd-affd-4ba4-988b-1e55078f8421","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_huawei_twitter_buek_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 20:03","title":"Mit tippel, milyen telefonnal kívánt boldog új évet a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]