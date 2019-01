Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit a Fossiltól.","shortLead":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit...","id":"20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb1210-00e4-4a01-8c0d-4766ade5d1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","timestamp":"2019. január. 21. 15:33","title":"A Google 11 milliárd forintért vásárol titokzatos technológiát, aminek a csuklónk örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","id":"201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c327c003-6cc6-46a5-83b0-ff596c0ecacf","keywords":null,"link":"/tudomany/201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2019. január. 21. 19:03","title":"Mindegy, milyen telefonja van, ingyen letöltheti rá az egyik legnépszerűbb kártyajátékot, az Unót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt vezérigazgatója.","shortLead":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt...","id":"20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e1c77-38d1-4acd-9394-9e3f04e29a81","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","timestamp":"2019. január. 21. 14:44","title":"Simó György: Andy Vajna nem volt kikerülhető ember, a halála sem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem fontosságára.","shortLead":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem...","id":"20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27927a-33bd-4ccb-aadf-879957499da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","timestamp":"2019. január. 22. 13:03","title":"Másképp fog a klímaváltozásra gondolni, ha felkeresi ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megjelent a 2020-as és 2021-es költségvetés sarokszámait lefektető kormányhatározat. 