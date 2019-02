Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","shortLead":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","id":"20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22f892-93e4-4e7d-b041-a4ab4db02ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","timestamp":"2019. február. 05. 12:15","title":"Pesszimista? Vállalkozzon nyugodtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba a voksolás? Néhány kérdésre várjuk válaszát ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba...","id":"20190205_ep_valasztas_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549121ca-0199-4aa6-946e-7016b350f46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ep_valasztas_kerdoiv","timestamp":"2019. február. 05. 06:15","title":"Mennyit tud az EP-választásokról? Most tesztelheti tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","id":"20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d7496-4e8b-4d26-80cd-8c456f8d36fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","timestamp":"2019. február. 04. 13:21","title":"Jön, de még egy kicsit várni kell az 500 km/h végsebességű közúti hiperautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) új klímaváltozási jelentésének tervezete szerint.","shortLead":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ...","id":"20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641cab37-d052-4fde-9b3d-f97bf28b56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","timestamp":"2019. február. 03. 19:27","title":"Sokkal durvább lehet a tengerszint-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f00c26-eafc-46ac-b32f-92b01126bed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahonnan több településsel távolabb kell utazni, hogy pénzhez jussanak.","shortLead":"Van, ahonnan több településsel távolabb kell utazni, hogy pénzhez jussanak.","id":"20190205_2500_telepulesen_nincs_ATM_es_a_helyzet_egyre_romlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f00c26-eafc-46ac-b32f-92b01126bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520033be-fe96-4655-9dc4-df4e3c24be90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_2500_telepulesen_nincs_ATM_es_a_helyzet_egyre_romlik","timestamp":"2019. február. 05. 09:53","title":"2500 településen nincs ATM, és a helyzet egyre romlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","shortLead":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","id":"20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad40e2c-a771-4cda-992b-4b2bc32a1e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","timestamp":"2019. február. 04. 08:48","title":"Ma eldőlhet, lesz-e tescós sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]