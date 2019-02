Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","shortLead":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","id":"20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b82c0-8c6e-4c5e-b38c-51407508f578","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","timestamp":"2019. február. 18. 05:49","title":"Elítélt rab szabadított ki egy autóból egy bezárt csecsemőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval az EMMI. Azt azonban még nem tudni, hogy mikortól. \r

","shortLead":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval...","id":"20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd50fb-d190-484a-b77e-bc20a79a6e30","keywords":null,"link":"/elet/20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","timestamp":"2019. február. 17. 18:12","title":"A fiúk is kaphatnak itthon ingyenes HPV-oltást, kérdés, hogy mikortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében pedig ingyen színházi látogatást adnak a gyerekeknek.","shortLead":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében...","id":"20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a1e50-7d55-4056-98cc-cf43a3a21832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","timestamp":"2019. február. 19. 07:35","title":"Elindítja a kormány a Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","id":"20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171e253-5158-421e-9bb2-3a0f86cf9fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","timestamp":"2019. február. 19. 08:21","title":"Benzin és dízel fronton is újít az Audi hatalmas divatterepjárója, a Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","shortLead":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","id":"20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a922a192-c6ca-4a25-8f1c-da19727d54e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. február. 18. 17:47","title":"Mérgező fűszert találtak, ha vett belőle, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán a magyar állam számára még elfogadhatatlan volt egy uniós-svájci megállapodásszöveg, pénteken viszont mégis elfogadtuk a változatlan szöveget – írja a Politico.

","shortLead":"Szerdán a magyar állam számára még elfogadhatatlan volt egy uniós-svájci megállapodásszöveg, pénteken viszont mégis...","id":"20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d0a0d-f198-4b19-9a5e-8f91c41764e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","timestamp":"2019. február. 18. 07:34","title":"EU: Magyarország hirtelen elfogadta ugyanazt a megállapodást, amit szerdán még kifogásolt a migráció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]