[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Magyarkanizsán 963 millió forintért létesít birkózóakadémiát a kormány. A pénzt az ötmilliárdos, magyarországi sportlétesítményekre szánt keretből vonja el. ","shortLead":"Magyarkanizsán 963 millió forintért létesít birkózóakadémiát a kormány. A pénzt az ötmilliárdos, magyarországi...","id":"20190606_Egymilliardert_epit_a_kormany_birkozoakademiat_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ed2dab-743c-4212-b0ef-41426fe256ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egymilliardert_epit_a_kormany_birkozoakademiat_Szerbiaban","timestamp":"2019. június. 06. 09:43","title":"Egymilliárdért épít a kormány birkózóakadémiát Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor viszont nem szóltak értük. ","shortLead":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor...","id":"20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46250d-03ea-41a1-bb2d-3946d3674a8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 07. 17:53","title":"A műtrágyakirály szerint ha a helyzet nem változik, a jövő héten lakatot tesznek a gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","shortLead":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","id":"20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd544c61-ba3e-4335-9521-3961f98c0a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","timestamp":"2019. június. 07. 08:21","title":"Új rekord: végletekig kihegyezett, szupererős Mercedes motort mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf48786-f62c-4497-b740-a1c194a5cde8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hollandia hosszabbítás után, hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte az angol labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája négyes döntőjének csütörtöki elődöntőjében, ezzel bejutott a vasárnapi fináléba.","shortLead":"Hollandia hosszabbítás után, hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte az angol labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája...","id":"20190607_nemzetek_ligaja_donto_anglia_hollandia_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf48786-f62c-4497-b740-a1c194a5cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce3a3ed-a332-49a0-8663-d953c8666e69","keywords":null,"link":"/sport/20190607_nemzetek_ligaja_donto_anglia_hollandia_portugalia","timestamp":"2019. június. 07. 06:09","title":"Elintézték az angolok a portugál–holland Nemzetek Ligája-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","shortLead":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","id":"20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a59761-1723-447c-91c1-f3c376b5c2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","timestamp":"2019. június. 06. 16:42","title":"Lezárják a Hableány ablakait, hogy a benne lévő áldozatok ne essenek ki a kiemelés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megvárták a Kúria eredményét a kihirdetéssel.","shortLead":"Megvárták a Kúria eredményét a kihirdetéssel.","id":"20190606_Itt_az_EPvalasztas_jogi_vegeredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04e9ff0-f1b7-4a54-984b-2f7155d5fa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Itt_az_EPvalasztas_jogi_vegeredmenye","timestamp":"2019. június. 06. 17:18","title":"Itt az EP-választás jogi végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]