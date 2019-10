Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet az amerikai járványügyi központ (CDC), amely jelentésében az e-cigarettával összefüggő, tüdőt károsító betegségek veszélyeiről ír.","shortLead":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet...","id":"20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce48f9-5071-4a5c-bb80-02d06116a036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","timestamp":"2019. október. 30. 09:03","title":"Aránytalanul nagy számban betegednek meg fiatalok az e-cigitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","shortLead":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","id":"20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c95f66-0ef0-44a3-8388-7b2e34d6fec2","keywords":null,"link":"/elet/20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","timestamp":"2019. október. 29. 20:46","title":"Soha ekkora fogat nem húztak még ki emberi szájból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","shortLead":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","id":"20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b37c20-9a45-4c0a-9903-efd054e471fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 14:28","title":"Nem szavazta meg a női egészségügyi termékek áfacsökkentését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","shortLead":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","id":"20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f950ba-75c3-4511-835a-73aa57789b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 16:56","title":"Dénes Ferenc: Szálljon be havi 10 ezerrel, aki támogatja a budapesti atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0017a4bb-8db8-4ad4-b453-1449b00e9949","c_author":"HVG","category":"360","description":"Máris alapított két új ingatlancéget az összeolvadás alatt álló Takarékbank. Vezetőnek egy érdekes karaktert tettek meg. ","shortLead":"Máris alapított két új ingatlancéget az összeolvadás alatt álló Takarékbank. Vezetőnek egy érdekes karaktert tettek...","id":"201943_tihasz_es_tifor_krimiiro_atakarekbanknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0017a4bb-8db8-4ad4-b453-1449b00e9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a9442c-cc35-40d9-ae93-5aff23f6db51","keywords":null,"link":"/360/201943_tihasz_es_tifor_krimiiro_atakarekbanknal","timestamp":"2019. október. 29. 14:00","title":"Csavaros történet: rendőrfőnökből lett krimiíró a Takarékbanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]