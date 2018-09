Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és a nő házassága. De valójában milyen a romániai család?","shortLead":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és...","id":"20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fc9d03-44fd-4edd-aea9-f966facf19d2","keywords":null,"link":"/elet/20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:45","title":"Ön szerint Romániában milyen a családi élet? - teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0ca3-2277-4da3-a519-b7b95f27b538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervező az Egymillióan Orbán VIktor Mellett nevű csoport, amelynek idáig mindössze 8 kedvelője van, ezen kívül semmit nem lehet tudni az eseményről. És a csoportról sem. Szóval, gyanús ez.","shortLead":"A szervező az Egymillióan Orbán VIktor Mellett nevű csoport, amelynek idáig mindössze 8 kedvelője van, ezen kívül...","id":"20180930_Egy_semmibol_felbukkano_Facebookcsoport_rendezne_tuntetest_a_miniszterelnok_mellett_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0ca3-2277-4da3-a519-b7b95f27b538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ae48b4-618b-4b9a-a512-44204410e76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Egy_semmibol_felbukkano_Facebookcsoport_rendezne_tuntetest_a_miniszterelnok_mellett_oktober_23an","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:12","title":"Fura Facebook-csoport hirdet tüntetést a miniszterelnök mellett október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők legutóbb el sem mentek a parlamentben ezzel foglalkozó ülésre. ","shortLead":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők...","id":"20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f078a1b4-707d-4085-af08-21c22ab9dcd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:39","title":"Az Emmi azt ígéri, emelni fogják az ápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat tette közzé az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat tette közzé az adatokat.","id":"20180929_Draga_mulatsag_Magyarorszagon_elni__ezt_mutatjak_a_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f64548-9f50-411c-aee5-639cd3bcfb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Draga_mulatsag_Magyarorszagon_elni__ezt_mutatjak_a_szamok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:29","title":"Drága mulatság Magyarországon élni - ezt mutatják a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek között a galaxisok méretének, távolságának és korának meghatározását, a szuperkondenzátorokkal és a vérrel foglalkozó kutatásokat is Nobel-díjra esélyesnek tartja a Clarivate Analytics nevű elemzőcég. Az előrejelzéseket a kutatók által bemutatott, sokat idézett és az egyes szakterületek szempontjából mérvadó munkák alapján készítik. Ilyen módon már 46 díjazottat jósoltak meg.","shortLead":"Többek között a galaxisok méretének, távolságának és korának meghatározását, a szuperkondenzátorokkal és a vérrel...","id":"20180929_nobel_dij_2018_eselyesek_orvosi_nobel_fizikai_kemiai_kozgazdasagi_irodalmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a5f2ba-b51a-41cd-a402-d50b2c4a084e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_nobel_dij_2018_eselyesek_orvosi_nobel_fizikai_kemiai_kozgazdasagi_irodalmi","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:03","title":"283 millió forint jár érte, de senkit nem ez hajt – kik az idei Nobel-díjak favoritjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","shortLead":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","id":"20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359eff8-1f0b-4413-bad6-c34eec72f378","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:23","title":"Ilyet sem láttak még: videógrafikán az I. világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","shortLead":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","id":"20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55735c0b-c173-4af6-988e-5e5f1c5c46af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:19","title":"Drámai képek jöttek a rákoscsabai vasúti átjárónál történt balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]