[{"available":true,"c_guid":"d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","shortLead":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","id":"20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82af3f6-fe8b-494e-ab49-dd213def6a24","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","timestamp":"2018. október. 15. 11:14","title":"El tudja képzelni, hogy Alan Rickman legyen a hősszerelmes Hugh Grant helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","shortLead":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","id":"20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7626c4b-6042-40a4-8506-15d2d0a95289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. október. 15. 13:40","title":"Várjon szerdáig a tankolással, olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsére gyorsan elkapták. ","shortLead":"Szerencsére gyorsan elkapták. ","id":"20181014_metro_alagut_uzemzavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c67cde-b4c8-44f6-a0cc-406856b994a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_metro_alagut_uzemzavar","timestamp":"2018. október. 14. 13:39","title":"Egy 18 éves srác futott be reggel a metróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188","c_author":"Vass Péter","category":"vilag","description":"Egyre átláthatatlanabb a helyzet Katalóniában, ahol a zavargásokba fulladt népszavazás után egy évvel sincs sok esély a függetlenség kivívására.","shortLead":"Egyre átláthatatlanabb a helyzet Katalóniában, ahol a zavargásokba fulladt népszavazás után egy évvel sincs sok esély...","id":"201841__katalan_kaosz__egy_ev_eredmenytelenseg__vezer_nelkul__mindentol_fuggetlenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba49b15-8b53-4944-b9fe-e50cba3d354c","keywords":null,"link":"/vilag/201841__katalan_kaosz__egy_ev_eredmenytelenseg__vezer_nelkul__mindentol_fuggetlenul","timestamp":"2018. október. 14. 17:30","title":"Egy év elmúlt, Katalónia függetlenség helyett fejetlenséget kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben szenvedőkön segíthet.","shortLead":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben...","id":"20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba6f12d-caf3-4645-93b7-ea509b880e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","timestamp":"2018. október. 14. 13:03","title":"Hashajtó helyett elég lesz beszedni egy vibráló kapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]