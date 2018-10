Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgároknak is aktív választójogot adna a jövő évi európai parlamenti választáson.","shortLead":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező...","id":"20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4b856-eb00-46a3-a29d-6b563bf3c669","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","timestamp":"2018. október. 31. 08:36","title":"EP-választás: ma tárgyalják, hogy a Fidesz szerezne 80 ezer voksot a határon túlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dezső András ellen azért emeltek vádat, mert megírta, Svédországban többször elítélték azt a magyar nőt, aki később a választási kampányban azt nyilatkozta, a romló közbiztonság miatt jött haza. ","shortLead":"Dezső András ellen azért emeltek vádat, mert megírta, Svédországban többször elítélték azt a magyar nőt, aki később...","id":"20181031_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_az_Index_ujsagiroja_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724a21d-9a94-4c9c-8eed-663ab2bd996e","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_az_Index_ujsagiroja_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 11:04","title":"Vádat emelt az ügyészség az Index újságírója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","shortLead":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","id":"20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a66bd9-155f-4eed-b4ea-229c67e1859b","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","timestamp":"2018. október. 31. 09:37","title":"Ilyen, amikor két ember együtt van és mégis külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","shortLead":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","id":"20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d303db-1206-46ab-af38-bff047217d16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","timestamp":"2018. október. 30. 12:52","title":"II. világháborús kártérítésre kötelezték a híres vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005c8f94-a90c-45db-b77d-6c4f0308c600","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsit a felvételek tanúsága szerint igen komoly erőbehatások érték, de a vezető csodával határos módon kisebb karcolásokkal megúszta a dolgot.","shortLead":"A sportkocsit a felvételek tanúsága szerint igen komoly erőbehatások érték, de a vezető csodával határos módon kisebb...","id":"20181031_a_nap_fotoi_ketteszakadt_ez_az_audi_r8_de_a_sofornek_nem_esett_baja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=005c8f94-a90c-45db-b77d-6c4f0308c600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690e6dc6-eff1-462b-b6bd-b80f0a3db07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_a_nap_fotoi_ketteszakadt_ez_az_audi_r8_de_a_sofornek_nem_esett_baja","timestamp":"2018. október. 31. 06:41","title":"A nap fotói: Kettészakadt ez az Audi R8, de a sofőrnek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég a világ második – sőt a pillanatról pillanatra változó adatok szerint néha az első legnagyobb gyártója – a Boeing mellett. Milliárdos jövedelmeket hoz, munkahelyek 10 ezreit biztosítja Európa-szerte, hiszen sok kis cég besszállítóként is az Airbushoz kötődik.","shortLead":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég...","id":"20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e735393-a662-4a08-a550-0432c96e029b","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","timestamp":"2018. október. 30. 07:26","title":"A Brexit csúnya mélyütést vihet be az Airbusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","shortLead":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","id":"20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621a6c53-480c-456e-b738-733bee86ee28","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. október. 30. 07:48","title":"Országos médiakampánnyal indul jövő héten a nyolcadik nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","shortLead":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","id":"20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187ef09-7666-4fd0-90ae-390c8c3821c2","keywords":null,"link":"/sport/20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","timestamp":"2018. október. 30. 17:58","title":"Cristiano Ronaldo lett az Instagram királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]