Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. Lemondott a brit Brexit-ügyi miniszter, a kormány fele követheti Már csak a munkavállalók 59 százaléka tekinthető elkötelezettnek itthon – derül ki Magyarország legnagyobb kutatásából, amely a munkavállalók válaszai alapján mutat átfogó képet az aktuális munkaerőpiaci trendekről. Itt van az év legjobb munkahelyeinek listája Egy sufniban és egy pincében találták meg az idős embereket, akiktől egy bűnbanda szedte el a lakásukat eltartási szerződéssel. Embertelen körülmények között tartottak idősöket, hogy ügyvédi segítséggel elszedjék a lakásukat 120 millió euró értékben vállalt kezességet a kormány Debrecen javára. Kezességet vállalt a BMW-telekre a kormány Ezt mondta az RTL Híradónak adott interjújában az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. 2020 után egyedi elbírálás alapján dönthetik el, hogy ki vállalhat munkát a briteknél és ki nem Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott. Gruevszki kiadatását kéri Macedónia, és beolvasott a magyar kormánynak Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most a brit történelem leghosszabb ideig szolgáló trónörököse, és ő lesz a legidősebb, aki majd egyszer tényleg megörökli a trónt. A britek viszont inkább a születésnapját ünnepelnék, mint a koronázását. Egyszer majd király lesz, csak győzze kivárni Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását. Kirúgatta Trump egyik tanácsadóját a first lady