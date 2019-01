Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","shortLead":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","id":"20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16aeed9-8d5a-41ec-b778-4525903d87b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 07. 08:21","title":"Négy keréken gördülő erődítmény: íme a legújabb elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A németek a korábbiaknál jóval kevésbé bíznak a különféle társadalmi intézményekben, s a legújabb kutatás szerint szokatlanul nagy mértékben csökkent a hadsereg, az egyházak és a rendőrség hitele.","shortLead":"A németek a korábbiaknál jóval kevésbé bíznak a különféle társadalmi intézményekben, s a legújabb kutatás szerint...","id":"20190107_Gyorsan_zuhan_a_nemetek_intezmenyekbe_vetett_bizalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f83bb-f6c0-40bc-8106-aa0a62dbd34d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Gyorsan_zuhan_a_nemetek_intezmenyekbe_vetett_bizalma","timestamp":"2019. január. 07. 17:47","title":"Gyorsan zuhan a németek intézményekbe vetett bizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem mindennapi: a milliárdos ingyenpénzt oszt, így ünnepli újabb üzleti sikerét.","shortLead":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem...","id":"20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a997da8f-3720-4675-b1cf-feda4221ee01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","timestamp":"2019. január. 07. 11:33","title":"100 milliót oszt szét készpénzben a japán milliárdos a Twitteren – meg is bolondult a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227da14-08fd-4a20-a8b5-8f9ed3147724","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","timestamp":"2019. január. 07. 19:10","title":"Összegraffitizték az újbudai Fidesz-irodát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","shortLead":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","id":"20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3c61-c6dc-4284-bebf-57d6d689e30d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 18:32","title":"159 amszterdami járatot töröl a KLM egy vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","shortLead":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","id":"20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad2ef0-126b-44a2-bf71-fa1b110b5124","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 06. 13:27","title":"Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját, ami vezeték nélküli töltéssel pumpálja fel a készülék akkumulátorát.","shortLead":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját...","id":"20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915ef23a-feab-49a4-9624-8eae4ce9dceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 18:03","title":"Jó ötlet: így sokkal tovább bírják majd az új iPhone-ok, és még zenét is hallgathatunk töltés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]