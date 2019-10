Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelöltet megdöbbentette az újabb elutasítás, amely szerinte hazugságokon alapul. A döntés régi időkre emlékezteti, szerinte a szabályok egyértelmű és szándékos megszegésével történt. Az is lehet, hogy bírósághoz fordul.","shortLead":"A magyar biztosjelöltet megdöbbentette az újabb elutasítás, amely szerinte hazugságokon alapul. A döntés régi időkre...","id":"20190930_Trocsanyi_megdobbent_az_ujabb_elutasitason_gondolkodik_a_jogi_elegtetelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babba9cd-ac61-49f3-ab2a-145c4978385e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_megdobbent_az_ujabb_elutasitason_gondolkodik_a_jogi_elegtetelen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:50","title":"Trócsányi megdöbbent az újabb elutasításon, gondolkodik a jogi elégtételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra számítanak, hogy az árverésen legalább 18 millió dollár jön össze.","shortLead":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra...","id":"20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a9579a-1017-4fd5-9e04-4dcc7c4e2cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:05","title":"Svájcban árverezik el az afrikai diktátorfiú szuperautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis jutányos áru kijelzőcsere-programot hirdetett a gyártó, igaz, csak azok számára, akik az elsők között veszik meg az összehajtható eszközt.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis...","id":"20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590712ea-de2e-4074-a392-9bbdb0437808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:03","title":"Szokatlan ajánlatot tett a Samsung azoknak, akik eltörik az összehajtható képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi csatatérről.","shortLead":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi...","id":"20190929_Fulke_Szombathely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa138-e2a6-42aa-ab1b-d07d979a9e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Fulke_Szombathely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:00","title":"Fülke: Szombathelyen fej-fej mellett a Fidesz és az ellenzék, de Orbán elengedheti sajátjai kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac986d-66cc-4e2b-a21b-eeb1fdab1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly óta zajlik a mindenkit pontozó kínai közösségi kreditrendszer tesztüzeme. Új funkciók folyamatosan érkeznek a digitális nyilvántartóhoz.","shortLead":"Tavaly óta zajlik a mindenkit pontozó kínai közösségi kreditrendszer tesztüzeme. Új funkciók folyamatosan érkeznek...","id":"20190929_kina_kreditrendszer_kreditpont_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bac986d-66cc-4e2b-a21b-eeb1fdab1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5fad03-0182-48ab-aa88-bef41deab326","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_kina_kreditrendszer_kreditpont_vallalkozasok","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:03","title":"Totális megfigyelés: szintet lép a mindenkit figyelő és pontozó rendszer Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]