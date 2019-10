Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","shortLead":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","id":"20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10f8aa-ef59-4f60-b2af-e72ac9582aec","keywords":null,"link":"/elet/20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","timestamp":"2019. október. 02. 14:29","title":"Bottal mentettek életet a sajószentpéteri rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két halálesetet és 37 megbetegedést hoztak összefüggésbe Németországban a veszélyes kolbásztermékekkel.","shortLead":"Két halálesetet és 37 megbetegedést hoztak összefüggésbe Németországban a veszélyes kolbásztermékekkel.","id":"20191003_Veszelyes_nemet_kolbaszra_figyelmeztet_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6cd08-86d7-4694-8371-6dcbd2278b50","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Veszelyes_nemet_kolbaszra_figyelmeztet_a_Nebih","timestamp":"2019. október. 03. 20:40","title":"Veszélyes német kolbászra figyelmeztet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","shortLead":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","id":"20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7069db6b-6615-4239-af5b-9cbc4e5342d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","timestamp":"2019. október. 02. 15:08","title":"Tiborcz üzlettársa építi a 27 milliárdos kézilabdacsarnokot Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","shortLead":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","id":"20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdb8ab-b5f6-42f0-8424-ea8881a3e951","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","timestamp":"2019. október. 03. 08:28","title":"Felpörgették a Hős utcai lakások kisajátítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.","shortLead":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek...","id":"20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3f804-10ba-4d47-908c-6a49ffe23767","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 15:55","title":"Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","shortLead":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","id":"20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf96ee-2adb-4494-b31a-ff55be9dffc7","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","timestamp":"2019. október. 03. 14:06","title":"Meghalt Csík Ferenc volt válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]