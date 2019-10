Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb brit bulvárlapok ellen nyújtott be bírósági keresetet Harry herceg.","shortLead":"Újabb brit bulvárlapok ellen nyújtott be bírósági keresetet Harry herceg.","id":"20191004_harry_herceg_lehallgatas_bulvarlap_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b990be-b843-454b-be06-9de176503c5a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_harry_herceg_lehallgatas_bulvarlap_per","timestamp":"2019. október. 04. 21:45","title":"Harry Herceg szerint lehallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei büntetőügyében megvádolták Kerényi János és Varga Gábor családtagjait is.","shortLead":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei...","id":"20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4118b24-a350-41de-9d0e-36e8d31ca18c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","timestamp":"2019. október. 04. 09:15","title":"A Fidesz dél-alföldi pártigazgatójának családja is belekeveredett a Simonka-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos cigarettához (e-cigaretta) - mondta Joó Tamás egészségügyi közgazdász szombat reggel az M1-en.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos...","id":"20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27af89a-bdac-472f-951b-3144438839c6","keywords":null,"link":"/elet/20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. október. 05. 10:45","title":"Érik a fordulat e-cigi ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól. Ilona, az Egyesült Arab Emírségekben élő magyar nő azt mondja, a kívülállóknak általában két dolog jut eszükbe róla: vagy gazdag lehet, vagy elnyomott feleség. Pedig a helyzet ennél sokkal emberibb és hétköznapibb. A hidzsábot már magától értetődően hordja Abu-Dzabiban, Budapesten, a migránsellenes plakátok között viszont gyakran elfogja a düh.","shortLead":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól...","id":"20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f4308-fb8e-4e1c-a059-bc1ec7c8032a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","timestamp":"2019. október. 04. 20:00","title":"„Arról, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak az arabokhoz, nem igazán szoktunk beszélni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","shortLead":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","id":"20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05cf519-a4ea-4a0a-8693-197d645a3b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","timestamp":"2019. október. 04. 10:21","title":"Megtiltották a hongkongi tüntetőknek, hogy maszkot viseljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel, miközben 100-szor halkabb, mint egy helikopter.","shortLead":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére...","id":"20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e35ce45-1131-4bc0-86bc-e50bf1c4fea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 04. 18:03","title":"Repülő autóval modernizálná a közlekedést a Google alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában megrendezett díjátadó gálán. ","shortLead":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában...","id":"20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2dd44-fed9-48b8-bdda-2845e2df5da4","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","timestamp":"2019. október. 04. 10:29","title":"Focistából lett az év legjobb séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt harminc év legmocskosabb kampánya, bármi megtörténhet. Úgy látja, ha ő lesz Budapest elsőre embere, Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem áll szóba vele, a várost pedig nem fogja büntetni a kormány, mert Budapest-ellenes politikával elbuknák a 2022-es választást. Azt a választást, amire Karácsonynak már most van terve.","shortLead":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt...","id":"20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5834ac-ccb9-495e-9625-9955e2fd104c","keywords":null,"link":"/360/20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","timestamp":"2019. október. 04. 10:30","title":"Karácsony Gergely: Valaki pofára fog esni, ez biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]