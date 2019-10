Tavaly közel 15 ezren látogattak el a Millenárison megrendezett Budapest Auto Show-ra és az akkori hétvége során megközelítőleg 850 tesztvezetést regisztráltak az ott bemutatott autókra. 2019. október 25-27. között immár harmadik alkalommal lesz autókiállítás a Millenáris B épületében, idén 13 márka, közel 40 új modellje lesz jelen.

Idén is minden feltétel adott tehát, hogy, aki új autó, illetve motor vásárlása előtt áll – vagy szimplán csak kíváncsi a legújabb modellekre testközelből – megismerkedjen a hazai piac legfontosabb újdonságaival. Összeszedtük a legérdekesebb modelleket, amelyeket meg lehet nézni, bele lehet ülni, vagy akár ki is lehet próbálni a 2019-es kiállításon.

Citroën C5 Aircross

A Citroën a C5 Aircross SUV-val rukkolt ki századik születésnapján, amely könnyedén bekerülhet az Év autója jelöltek döntősei közé is. A C5 Aircross ugyanis kívül és belül is szerencsésen tér el a mostani SUV-rengeteg átlagos autóitól. A franciák egyedi jellegű autója 23 centiméteres hasmagasságával akár szolid terepezésre is alkalmas, miközben egy igazán városian divatos autó.

A C5 Aircross hazai alapára 6,79 millió forint, mely összegért egy 1,2 literes benzinmotoros, hatfokozatú kéziváltós példány lehet a miénk. A legolcsóbb dízel 7,49 millió forintba kerül, a csúcsot pedig a 10,49 millió forintos 180 lóerős 180 HDi Shine jelenti. Nem mellesleg az lesz az első Citroën, amely plug-in változatot is kap hamarosan.

DS3 Crossback

© DS

Budapesten is megnyílt tavaly az első DS Store, amely exkluzívan szolgálja ki az új francia prémium márka ügyfélkörét. Második modelljük a kompakt méretű DS3 Crossback, amely egy egyedi formatervű, süllyesztett ajtókilincsekkel és kéttónusú karosszériával gyártott elegáns autó. A belső tere franciásan avantgárd, amelynél a háromküllős kormánykerék és a digitális műszerfal még szokványos ugyan, de a gyémánt alakú dizájnrészlet már kevésbé.

Az alapmodell ára 7,19 millió forint, amelyért egy PureTech 100 lóerős, kéziváltós autónk lehet, míg a legolcsóbb dízel 7,6 millió forintba kerül. A DS3 Crossback nagy újdonsága lesz hamarosan az E-Tense verzió, amely már tisztán elektromos. 100 kW-os motorteljesítménnyel és 50 kWh akkumulátor-kapacitással találkozhatunk majd vele.

Ford Focus ST

© Ford

A Ford tavaly tavasszal leplezte le a negyedik generációs Focust, amelyből egészen a közelmúltig a 182 lóerős 1,5 literes benzinmotorral szerelt ST-Line volt a legsportosabb változat. Most azonban megérkezett hazánkba a közel 100 lóerővel erősebb ST. Míg az előd ST-ben egy 250 lóerős 2 literes motor volt, addig az új modellben már egy 280 lovas 2,3 literes egység rejtőzik. Nemcsak a teljesítmény nőtt, hanem a nyomaték is, így a korábbi 360 helyett immár 420 Nm áll rendelkezésünkre. A kipufogó durrogását és a váltások közötti automatikus gázfröccsöt mindenképpen üdvözölni lehet, akárcsak a többi elemében is a motorsportból átvett technológiai megoldást.

A legolcsóbban 9,94 millió forint ellenében lehet 280 lóerős Focus ST-nk, ennyi pénzért egy alapfelszereltségű 5 ajtós kéziváltós példány vezethető haza, a kombi felára 240 ezer forint. A 190 lóerős, illetve 400 Nm nyomatékú dízel verzió kéziváltós alapára 9,9 millió forint.

Hyundai Ioniq Plug-In

© Hyundai

A Hyundai Ioniq volt az első olyan autó a világon, amelyet háromféle elektromos hajtáslánccal is kínáltak: hibrid, teljesen elektromos és elektromos hálózatról tölthető hibrid változatokban egyaránt. Idén megújult ez a csapat, számos elemét frissítették, így például elérhető már a járművekhez a teljesen LED-es fényszóró egység is. További jelentős változás a kabintérben, hogy opcionálisan mostantól már 10,25 colos érintőkijelzőt is rendelhetünk a műszerfalra. Említést érdemel az új automata vészfékező rendszer, a sávtartó asszisztens, a fáradtságfigyelő technika, illetve az új Eco+ és Utility üzemmódok megjelenése is.

A jelenleg már kapható plug-in hibrid esetében akár 63 kilométer is megtehető tisztán elektromos hajtással az új Ioniq Plug-in modellel. Az újdonságok közül ára még csak ennek a modellnek van, 9,59 millió forint.

Opel Grandland X

© Opel

A Grandland X a második Opel SUV, amely francia alapokra épül. A megjelenése mégsem franciás, sokkal inkább megmaradt olyannak, mint amit az Opelek kedvelői szeretnek. A 4,5 méter hosszú crossover jó választás lehet azoknak, akik kompakt méretű szabadidő-autóra vágynak.

7 millió forinttól indul a Grandland X árlistája az 1,2 literes, turbós benzinessel, de a legjobban felszerelt változat, ugyanezzel a motorral 9,2 millió forintba kerül. Az 1,6 literes turbós indulóára 8,9 millió forint. A dízelek 7,8 és 9,3 milliótól indulnak, attól függően, mekkora motorról van szó, az árlista abszolút legdrágább darabja pedig az erős, benzines 10,9 millióért.

Lexus UX

A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt a valaha készült legkisebb SUV modelljével a Lexus UX-szel. A formatervet, a hajtásláncot, a futóművet és a vezethetőséget egyaránt fontosnak tartották, és külsőségeiben egyedi, a belterében luxus és a motortérben pedig a hibrid hajtáslánc révén a tiszta üzem volt a legfontosabb fejlesztési szempont.

Legkedvezőbben 10,95 millió forint ellenében lehet UX-ünk, értelemszerűen normál benzinmotoros hajtással. A kétkerék-hajtású de már hibrid UX200h 11,48 millió forinttól indul, az UX200h 4WD alapára 12,2 millió forint. A csúcsot a 16,71 millió forintos UX200h 4WD F-Sport Top jelenti.

Peugeot 508 SW

Az új Peugeot 508-as modell azonnal sok elismerést hozott a franciáknak, mert a karakteres, sportos külsejű modell az újszerű i-Cockpit nevű műszerfalával igencsak eltért az átlagtól, amelyet a középméretű limuzinok képviseltek. A modellből a legfrissebb változat az ugyancsak dinamikus megjelenésű kombi, amely a szedánhoz hasonló keret nélküli ajtókat kapott, miközben a csomagtartóban 530 liternyi hely van. Az 508 SW a limuzinhoz hasonlóan egy felső kategóriás autóvezetést és kiváló úttartást biztosítja, melyben az elektronikusan vezérelt felfüggesztésnek is nagy szerepe van.

Itthon júliustól kapható Peugeot 508 SW, alapára 9,34 millió forint, amely összegért egy 130 lóerős dízelmotoros autó vezethető haza. Összehasonlításképp, a szedán alapára 8,89 millió forint, vagyis a praktikum felára mindössze 450 ezer forint.

Renault Zoe

© Renault

A Renault 2012-ben dobta piacra Zoe nevezetű ötajtós városi villanyautóját, mely eredetileg 22 kWh-s akkumulátorral került forgalomba, majd néhány éve megérkezett belőle a 41 kWh-s változat, a most leleplezett legújabb, faceliftes verzió, pedig már 52 kWh kapacitású. Az új Zoe hatótávolsága ezzel mintegy 20 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy egy feltöltéssel mintegy 390 kilométert lehet megtenni vele. 50 kW-os DC villámtöltővel fél óra alatt 145 kilométeres hatótávot lehet nyerni, a 7 kW-os otthoni wallbox révén pedig 9,5 óra lehet teljesen feltölteni a lemerült telepet.

A továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszerekkel felvértezett új Renault Zoe forgalmazása idén év végén kezdődik meg – a várható ár egyelőre ismeretlen. A kifutó modell kedvezményekkel csökkentett hazai alapára 7,85 millió forint.

Seat Tarraco

© Seat

A Seatnál mostanában kezdődött új időszámítás a formanyelv tekintetében, amelynek első megnyilvánulása a Tarraco, amely egy katalán kisváros, Tarragona római nevét kapta meg. A dizájnerek jó munkát végeztek az akár hétüléses modell tervezésénél, mert a méretes kasztnit sikerült úgy megrajzolniuk, hogy egy mérettel kisebbnek tűnjön, és ezzel egy időben a formaterv hozza a spanyol márkától megszokott és sokak által olyannyira szeretett dinamikus életérzést. Olyan autósoknak szánják, akiknek szükségük van a maximum hét személy befogadását lehetővé tevő praktikusságra.

Legolcsóbban 9,79 millió forint ellenében lehet Tarracónk, ennyibe kerül ugyanis az 1,5 literes 150 lóerős TSI benzinmotorral szerelt kétkerék-hajtású változat, melyben hatfokozatú kéziváltó található. A 150 lóerős TDI dízel alapára 10,49 millió forint, az ugyanilyen motoros, de már összkerékhajtású és DSG automataváltós Tarraco alapára pedig 11,8 millió forint. A csúcsot jelenleg a 13 millió forintos Tarraco 2.0 TDI DSG 4Drive Xcellence jelenti, melyben 190 lóerős dízelmotor, összkerékhajtás és DSG váltó található.

Skoda Kamiq

© László Ferenc

Július elején gördült le az első Skoda Kamiq a gyártósorról, így a hazai nagyközönség a Budapest Autó Show keretében találkozhat először a Skoda első crossover modelljével. A Volkswagen T-Roc és a Seat Arona testvérmodelljének tekinthető újdonság nem titkoltan a Skoda Scalára épül. Vagyis arra a Fabiánál eggyel nagyobb kompakt modellre, mely a Golf méretkategóriájában állt nemrégiben rajtvonalhoz. A Kamiq Mlada Boleslavban, a Skoda cseh központjában készül, ugyanott, ahol a Fabia, a Scala, az Octavia és a Karoq gyártása is zajlik.

5,6 millióért egy 95 lóerős benzinmotorral, illetve 5 fokozatú kéziváltóval szerelt Kamiq Active 1.0 TSI lehet a miénk. A 115 lovas benzinmotoros, illetve 6 fokozatú kéziváltós Kamiq Ambition 1.0 TSI alapára 6,2 millió forint, a 7 fokozatú DGS automataváltó felára mintegy 525 ezer forint. A csúcsot az ugyancsak 115 lóerős Kamiq Style 1.0 TSI DSG jelenti, amiért 7,2 millió forintot kérnek el.

Suzuki Swift

A hazai kínálat nagy kedvence még mindig a Suzuki Swift. A 265 literes csomagterű kisautó legérdekesebb variánsa a mild-hibrid rendszer, amelyben egy olyan könnyűsúlyú elektromos egység van, amely magában foglalja a generátorként és indítómotorként egyaránt működő integrált indítógenerátort (más néven ISG). Lassításkor ez az egység az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátort. Mindez hozzájárul az üzemanyag-takarékosság javításához és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. A Swifthez is elérhető az AllGrip összkerékhajtási rendszer, ami csúszós vagy havas úton is nyugodt autózást biztosít.

Legkedvezőbb áron 3,2 millióért van a Swift a kereskedésekben, de a hibrid változatok is megjelennek már 3,4 milliós, igen kedvező árszinten is, míg a legdrágább egyben 4x4-es hajtású és hibrid változatokért 4,6 millió forintot kell fizetni.

Toyota Camry

Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, a Camry, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk. Nem titkoltan a tavaly kifutott és életpálya végére elöregedett Avensist váltja a gyártó termékpalettáján, miközben annál sokkal hosszabb, illetve szélesebb. A végeredmény egy az Avensisnál sokkal nyújtottabb, érezhetően sportosabb külsejű nagy szedán. A modellt egy dinamikus és takarékos, 218 lóerős 2.5 Hybrid rendszer hajtja.

A komplett biztonsági arzenállal és vezetéstámogató rendszerrel támadó Toyota Camry hazai alapára 10,5 millió forint. A minden földi jóval felszerelt abszolút topmodell, az Executive VIP 12,7 millió forint ellenében vezethető haza.

Volkswagen Passat

Az enyhén módosított külsejű, de jelentősen modernizált technikájú nyolcadik generációs Passat limuzin és a kombi változata a Variant idén ősszel érkezett meg Magyarországra. Külcsín tekintetében az új lökhárítók, a módosított hűtőrács, az immár alapáron LED-es lámpák, illetve az új menetfény és az átvariált ködlámpa jelenti a legfontosabb változást. Ugyanakkor az új Passat az első Volkswagen, mely konszern MIB 3 fedélzeti rendszerrel van felvértezve, valamint fixen telepített SIM-kártyával így folyamatos online kapcsolattal rendelkezik.

Legkedvezőbb áron 11,14 millió forintért lehet új Passatunk, ennyiért egy 190 lóerős 2.0 TSI DSG változatot vezethetünk haza. Az ugyancsak 190 lóerős Passat 2.0 TDI DSG alapára 11,38 millió forint, az összkerékhajtású Passat 2.0 TDI DSG 4Motion pedig minimum 11,83 millió forintba kerül. A kombi, vagyis a Passat Variant 11,47 millió forinttól indul, az enyhén divatterepjárósra faragott Passat Alltrack alapára pedig 13,3 millió forint. A 218 lóerős összteljesítményű plugin hibrid Passat GTE várható ára egyelőre ismeretlen.

