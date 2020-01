Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés...","id":"20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffc7c99-19a3-4057-adfb-6dfe696ebad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","timestamp":"2020. január. 24. 14:50","title":"Letartóztatták a szomáliai férfit, akit egy budapesti egyetemista megerőszakolásával gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200baa18-e97f-4eb9-bada-c71126e9e597","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Erő velünk van\" – reagált a kinevezés hírére Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"\"Az Erő velünk van\" – reagált a kinevezés hírére Karácsony Gergely főpolgármester.","id":"20200124_karacsony_gergely_fopolgarmester_ero_zoltan_foepitesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200baa18-e97f-4eb9-bada-c71126e9e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef5ee43-a3a5-4e65-8a8c-8f4082be14b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_karacsony_gergely_fopolgarmester_ero_zoltan_foepitesz","timestamp":"2020. január. 24. 15:16","title":"Erő Zoltán Budapest új főépítésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","id":"20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c5c9c-b1f9-43f4-a4b3-628889bb44b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","timestamp":"2020. január. 25. 08:43","title":"Az autó elütötte, a busz áthajtott rajta - másfél év után lett vádemelés az ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","shortLead":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","id":"20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab814eb0-9da0-4d4a-a205-4a0d4c85dc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","timestamp":"2020. január. 25. 19:10","title":"Az 5G ellen tüntettek Budapesten és Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","shortLead":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","id":"20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520f3ad5-52de-45bd-b7ea-2c86756b0f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","timestamp":"2020. január. 26. 09:38","title":"Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyújt Szaúd-Arábiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","id":"20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6753c65-d03a-408c-8113-4b4da60b977a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","timestamp":"2020. január. 25. 13:46","title":"Ónos eső lepi be hamarosan az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]