Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én döntöttek erről. ","shortLead":"Április 10-én döntöttek erről. ","id":"20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafa1e6-70b3-401f-b0f8-912d12218550","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 20:55","title":"Reagált a kórház: Csak az otthon ápolható betegeket küldik haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak zsákmányává váljanak, egyúttal könnyebben találnak magukhoz illő partnert. Ám vannak kivételek.","shortLead":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak...","id":"202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb50a-d86f-47cc-92c2-c8e20680f331","keywords":null,"link":"/360/202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","timestamp":"2020. április. 14. 10:30","title":"Nem hiba, hanem funkció: a tudósok felfigyeltek a halra, amelyik másfele úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt százezrek tódultak az utcákra Törökországban.","shortLead":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt...","id":"20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a720c407-e8c3-4ca9-8d5c-7dee2f6211f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","timestamp":"2020. április. 13. 09:06","title":"Erdogan nem engedi lemondani a belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","id":"20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb311176-389c-4aa3-95d9-77047534f689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2020. április. 14. 07:54","title":"Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több esetben a levegőben maradva vándorolnak tovább. Ezt bizonyítja az alábbi videó is.","shortLead":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több...","id":"20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3edcb3a-4877-4db6-9eab-46979db53346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","timestamp":"2020. április. 13. 08:03","title":"Ebből a videóból azonnal megérti: mi történik, ha valaki tüsszent egyet a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el hamarosan. ","shortLead":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el...","id":"20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6d516e-c405-4196-ac16-fe1ef40996c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","timestamp":"2020. április. 13. 08:34","title":"A koronavírus elleni harcra fordítják a limitált szériás Porsche árát, amilyet Lewandowski is vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb repülőgép érkezett, ezúttal Shenzenből, a fedélzetén 1 millió 365 ezer maszkkal - írta ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Újabb repülőgép érkezett, ezúttal Shenzenből, a fedélzetén 1 millió 365 ezer maszkkal - írta ki Facebook-oldalára...","id":"20200412_13_millio_maszk_jott_Kinabol_de_sok_erkezik_holnap_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f99a149-df82-4e78-a82a-0b1131df49d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_13_millio_maszk_jott_Kinabol_de_sok_erkezik_holnap_is","timestamp":"2020. április. 12. 13:55","title":"1,3 millió maszk jött Kínából, de sok érkezik holnap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: magánhúsvét, érettség, kurzusirodalom, nyugdíjdillemák, államfő. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0828d34-81d6-436d-9956-b6db76b82857","keywords":null,"link":"/360/20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. április. 12. 19:30","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes odacsap a vírusnak a sonkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]