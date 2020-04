Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81bc3f7-73ef-41a0-84e8-e7a96b0960f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán iskolák harmadában már most újraindul a tanítás, jövő héttől pedig valamennyi iskolának fogadnia kell a gyerekeket.","shortLead":"A dán iskolák harmadában már most újraindul a tanítás, jövő héttől pedig valamennyi iskolának fogadnia kell...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_dania_iskola_oktatas_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81bc3f7-73ef-41a0-84e8-e7a96b0960f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7299e-2ff1-486e-9f1f-634eff948218","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_dania_iskola_oktatas_tanitas","timestamp":"2020. április. 15. 11:15","title":"Dánia újranyitja az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","shortLead":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","id":"20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4a304e-29ec-44bc-8678-c8e24d341dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","timestamp":"2020. április. 15. 09:21","title":"Van feljebb: 902 lóerős lett a McLaren közúti rakétája, a Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen jótékony célra.","shortLead":"Természetesen jótékony célra.","id":"20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edb0347-812e-4aa0-a63c-5340db073001","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 14. 09:27","title":"Jane Fonda melegítőruhákat árul a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

