Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait.","shortLead":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy...","id":"20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b4eb4-f84c-4abc-9cbe-c6747785b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 04. 11:33","title":"Fontos kutatást végez a járvány miatt az ELTE, ön is segíthet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat.","shortLead":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új...","id":"20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f968c64e-d669-492c-b5be-70ec60511095","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","timestamp":"2020. május. 03. 14:31","title":"Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","shortLead":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","id":"20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8a67cc-d11e-4f19-9b6d-80ffd1917ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 04. 11:55","title":"Káosszal fenyeget a Brexit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javul a járványhelyzet a déli határainknál, Szlovéniában már két napja nincsenek új fertőzöttek, Horvátországban egy nap alatt már csak öt új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Javul a járványhelyzet a déli határainknál, Szlovéniában már két napja nincsenek új fertőzöttek, Horvátországban...","id":"20200504_koronavirus_fertozott_Szlovenia_jarvany_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d684021b-7c63-4650-9e6a-bc6b8683a677","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_fertozott_Szlovenia_jarvany_horvatorszag","timestamp":"2020. május. 04. 18:19","title":"Egymás után két napon nem találtak új koronavírus-fertőzöttet Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett, akiknek a halálát az ellátórendszer leterheltsége okozhatta, vagy koronavírusos lehetett, de nem tesztelték.","shortLead":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett...","id":"20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ddd2-08fd-471c-b272-dcac2d9ca2ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 19:05","title":"Majdnem kétszer annyival nőtt az olaszországi halálozások száma, mint ahányan hivatalosan a Covid-19-be haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban maradjon-e, amíg a nyomozás tart.","shortLead":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban...","id":"20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b91198-6593-4efa-ad29-afda086799da","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 04. 16:27","title":"Az ügyészség kérte, hogy tartóztassák le Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már rövid távon előtérbe kerül az automatizáció és a távvezérlés a termelésben, hosszabb távon pedig a nagy termékválasztékot kis mennyiségben előállító, illetve felhőalapú gyártásé lehet a jövő.","shortLead":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már...","id":"202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7920eaa-fbb1-4f9c-8ae3-276d8e6c8f99","keywords":null,"link":"/360/202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","timestamp":"2020. május. 04. 17:00","title":"Felhőalapú termelés: a járvány után felgyorsulhat a gyárak digitalizációja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]