[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu szerint.","shortLead":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu...","id":"20200729_simonka_per_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a42097-c870-4f1f-90c4-9fdea1e8b175","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_simonka_per_oktober","timestamp":"2020. július. 29. 15:34","title":"Simonka Györgyék pere októberben folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba63fe80-37e4-4813-8579-46de46dd88c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","timestamp":"2020. július. 30. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Garasoskodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás beadásánál az idősek és az egészségügyi dolgozók előnyt élveznek majd.","shortLead":"Az oltás beadásánál az idősek és az egészségügyi dolgozók előnyt élveznek majd.","id":"20200729_szlovakia_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a132a61b-508c-4016-ae3d-dd53c2487c3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_szlovakia_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:39","title":"Szlovákiában ingyenes lesz a koronavírus-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","id":"20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2d18cc-a309-4855-90f3-5381bfdc4b35","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","timestamp":"2020. július. 31. 09:44","title":"A Tankcsapda csak azért is koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahol csökkentették az erőművek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, jelentősen javult az ottani gyerekek egészsége.","shortLead":"Ahol csökkentették az erőművek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, jelentősen javult az ottani gyerekek egészsége.","id":"20200730_Nem_csak_a_koraszules_de_az_asztmas_es_autista_megbetegedesek_szama_is_kevesebb_ha_tisztabb_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8e288-3346-433c-94b1-6a861c1e8cbc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Nem_csak_a_koraszules_de_az_asztmas_es_autista_megbetegedesek_szama_is_kevesebb_ha_tisztabb_a_levego","timestamp":"2020. július. 30. 09:50","title":"Nem csak a koraszülés, de az asztmás és autista megbetegedések száma is kevesebb, ha tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Netflix márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt az új százas lista alapján.","shortLead":"A Netflix márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt az új százas lista alapján.","id":"20200729_Ismet_az_Apple_lett_a_legertekesebb_vilagmarka_a_Forbesnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2874b4-6728-46e1-993a-27495091b1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Ismet_az_Apple_lett_a_legertekesebb_vilagmarka_a_Forbesnal","timestamp":"2020. július. 29. 13:39","title":"Forbes: Az Apple a legértékesebb világmárka, nagyot bukott a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]