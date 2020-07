Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett Ghost című dalával, és az ahhoz készített kisfilmmel, most pedig újabb két dallal és egy videóval örvendezteti meg közönségét.","shortLead":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett...","id":"20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faaec3-278f-4990-976d-21e96a7efacc","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","timestamp":"2020. július. 30. 09:00","title":"Premier: A női önkifejezésről és kiteljesedésről énekel új dalában Antonia Vai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő támogatások rendszeréről. ","shortLead":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő...","id":"20200730_Lobenwein_Norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ec9cb-1acd-4e24-a98c-c6c449de41bd","keywords":null,"link":"/360/20200730_Lobenwein_Norbert","timestamp":"2020. július. 30. 15:30","title":"Lobenwein Norbert: Tudnunk kellene, meddig tart a tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna minisorozatot készít a jelenleg is íródó könyvből.","shortLead":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna...","id":"20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead8d24a-42e3-4d19-92b7-5c3dea55fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:03","title":"Sorozatot készít az HBO a koronavírus-vakcina lázas kutatómunkájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és biztonságosan voksolni. A halasztáshoz kétpárti megállapodásra lenne szükség, ennek az esélye jelenleg elhanyagolható. ","shortLead":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és...","id":"20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624360be-de6e-4231-bcd1-2c9a27a719bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 30. 15:19","title":"Trump elhalasztaná az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","shortLead":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","id":"202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec5dfc-96b1-47dd-bc9a-73c9924d8feb","keywords":null,"link":"/360/202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","timestamp":"2020. július. 30. 14:00","title":"Szinte mindenki utálta az ingázást, most mégis rengeteg embernek hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma nem emelkedett.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma nem emelkedett.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df390d58-1618-454d-bce7-7e5ee1750f18","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 30. 09:33","title":"Koronavírus: 19-cel ugrott meg a magyarországi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]