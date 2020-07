Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég, amelyik a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott. A tanulmány a Belügyminisztérium rendelte, nem az egészségügyért felelős Emmi.","shortLead":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég...","id":"20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68743f-a644-4ec6-844a-662b62b48e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","timestamp":"2020. július. 15. 13:10","title":"Augusztus elején lesz kész az egészségügy átalakításának mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek szerint sikerült véglegesíteni a technológiát.","shortLead":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek...","id":"20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f0f77-ad54-4c8b-b692-7b4f975c3535","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","timestamp":"2020. július. 14. 18:03","title":"Mobiltöltés 17 perc alatt: augusztusban debütálhat a Xiaomi 100W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","shortLead":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","id":"20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171fa214-882b-4539-890c-6c5c7af0fac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 08:10","title":"Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid távú lakáskiadás szabályozását lehetővé tevő törvényt.","shortLead":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid...","id":"20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfc7c5f-5265-464c-b6d6-1e747436ac79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","timestamp":"2020. július. 14. 17:45","title":"\"Az utolsó szög a koporsóba\" - így élték meg az üzemeltető cégek az Airbnb szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","shortLead":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","id":"20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5abb14d-c409-4d4c-b0a2-5626db84a078","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","timestamp":"2020. július. 15. 18:17","title":"Antiszemita megjegyzések miatt rúgták ki Nick Cannont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót, a Momentum kispesti képviselőjét. ","shortLead":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót...","id":"20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d3813-98f5-46f6-b3f2-da54c4b68326","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","timestamp":"2020. július. 15. 15:27","title":"Rabosították a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kommunikációt kutató tudósokat örökösen foglalkoztató kérdés, hogy mikor engedik az emberek meggyőzni magukat valamiről, és mikor nem.","shortLead":"A kommunikációt kutató tudósokat örökösen foglalkoztató kérdés, hogy mikor engedik az emberek meggyőzni magukat...","id":"20200715_Mikor_nem_valtoztathato_meg_egy_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8a3d90-c94e-48a5-b5a5-b8085a892124","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200715_Mikor_nem_valtoztathato_meg_egy_velemeny","timestamp":"2020. július. 15. 19:15","title":"Mikor nem változtatható meg egy vélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]