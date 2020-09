Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Led Zeppelin-legenda, John Bonham 1980. szeptember 25-én hunyt el Jimmy Page windsori házában.\r

\r

","shortLead":"A Led Zeppelin-legenda, John Bonham 1980. szeptember 25-én hunyt el Jimmy Page windsori házában.\r

\r

","id":"20200925_40_eve_halt_meg_a_rocktortenet_legfontosabb_dobosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf2f9e-46d8-4b79-ae51-7d93f87fc284","keywords":null,"link":"/elet/20200925_40_eve_halt_meg_a_rocktortenet_legfontosabb_dobosa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:13","title":"40 éve halt meg a rocktörténet legfontosabb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695bb47a-7ba2-4f94-aeee-8d1c8a29e9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autóklub szerint a kerékpársávok többsége káros, fokozza a balesetveszélyt, a károsanyag kibocsátást és társadalmi feszültséget keletkeztet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kerékpársávok többsége káros, fokozza a balesetveszélyt, a károsanyag kibocsátást és társadalmi...","id":"20200925_Autoklub_Karacsony_Gergely_kerekparsav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695bb47a-7ba2-4f94-aeee-8d1c8a29e9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ae9f2-aa59-4b2f-b8f8-b75f151781be","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Autoklub_Karacsony_Gergely_kerekparsav","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:18","title":"Az Autóklub kerékpársávokat szüntetne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1a600a-b211-4174-a046-1d2d2560a213","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem akármilyen gyümölcstortát készítettek az öreg majomnak.","shortLead":"Nem akármilyen gyümölcstortát készítettek az öreg majomnak.","id":"20200925_Tortat_kapott_szuletesnapjara_Golo_a_40_eves_budapesti_gorilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1a600a-b211-4174-a046-1d2d2560a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e99244-c5ef-410a-b2d9-acae4dde37be","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Tortat_kapott_szuletesnapjara_Golo_a_40_eves_budapesti_gorilla","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:42","title":"Tortát kapott születésnapjára Golo, a 40 éves budapesti gorilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","shortLead":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","id":"20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211dc301-7356-46e3-95bf-9a7313deabc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:35","title":"Ingyen fürdőbelépőt ad az időseknek a VI. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","shortLead":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","id":"20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b21b5b-ec6b-4895-8d26-ad3535c82e81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:11","title":"Csehországban a bérek 70 százalékát átvállalja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]