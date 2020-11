Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","shortLead":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","id":"20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29818ed4-23b3-4a50-896a-2c72693a4d58","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","timestamp":"2020. november. 02. 10:35","title":"Közel 50 millió forintra büntette az MNB a Raiffeisent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság az ő javukra döntsön egy Apple elleni perben.","shortLead":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság...","id":"20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eac7f9-5e71-4295-8007-177ea257c68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","timestamp":"2020. november. 02. 09:33","title":"Másodjára is őrült összeget perelhet ki az Apple-től egy néhány fős vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el közülük, de ez nem jelenti azt, hogy egyesek ne próbálgathatnák már a később érkező modelleket, például az iPhone 12 minit.","shortLead":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el...","id":"20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de369b7-8931-41dd-ac4c-1281f1f05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","timestamp":"2020. november. 02. 19:33","title":"Feltett egy videót az iPhone 12 miniről, de a klip azonnal eltűnt a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","id":"20201102_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fe172d-822d-4e89-92a2-ea2caa8d4ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 21:48","title":"Spanyolországban 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","shortLead":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","id":"20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b68e2e7-4427-49a2-a3e4-612db7590ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","timestamp":"2020. november. 01. 19:18","title":"Két perc alatt szedett össze 11 büntetőpontot ez az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545","c_author":"HVG","category":"360","description":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó kísérleteket folytat a francia barokk zenével. ","shortLead":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó...","id":"202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a056d-d72a-4b0e-97a1-6aca4de9893d","keywords":null,"link":"/360/202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","timestamp":"2020. november. 01. 13:40","title":"Két francia fiatal, akik minden díjat megnyertek, pedig barokk zenét játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","shortLead":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","id":"20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf9696-ee90-429e-a599-bedbaa472c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","timestamp":"2020. november. 01. 20:35","title":"Bármit is állít a kormány, rengeteg munkahely tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]