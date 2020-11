Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","shortLead":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","id":"20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45e0a4-3632-4e20-941d-0035522f0930","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","timestamp":"2020. november. 23. 15:19","title":"12 féldisznó, 31 ezer okostelefon – így telt a Black Friday az eMAG-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes varázslással éltek.



","shortLead":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes...","id":"20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908d2bf-5a5d-4bde-be1d-10885d3f3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","timestamp":"2020. november. 23. 08:05","title":"Az internetezők rájöttek, hogy A Korona ausztrál jeleneteit nem Ausztráliában forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Most épp George Clooneyt. ","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel...","id":"20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397762e5-4792-4742-9778-18c2331108a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 23. 11:01","title":"A kormány válasza George Clooney interjújára: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff1d4cc-072f-4813-822c-c1e157513b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 24. 05:29","title":"Van, ahol egész nap megmaradhat a köd, máshol napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.","shortLead":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –...","id":"20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098e9c40-3cba-418a-b125-1318fdcee5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","timestamp":"2020. november. 23. 11:03","title":"Ezek az androidos telefonok kaphatják meg 2021-ben a legerősebb processzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak az emberek fejében.","shortLead":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak...","id":"20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce129bdb-53f0-4193-9150-961e19026380","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","timestamp":"2020. november. 22. 14:37","title":"Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]