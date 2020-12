Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","shortLead":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","id":"20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba9ac85-5898-40b6-bd97-b3224f6953c3","keywords":null,"link":"/sport/20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 30. 18:44","title":"Koronavírusos Törőcsik András, az Újpest legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","shortLead":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","id":"20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c58305-954d-458e-a0b5-cd7e9ca77e52","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","timestamp":"2020. november. 30. 22:03","title":"Megtiltotta a minisztérium Demeter Szilárdnak, hogy beszéljen az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári attitűdből”. A Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításában pedig szerinte az a legnagyobb baj, hogy amikor megmerevednek a frontvonalak, pont az árnyalt beszélgetések szűnnek meg.","shortLead":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári...","id":"20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b5b9be-a840-46b4-a3e7-30bb653b912c","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","timestamp":"2020. november. 30. 10:13","title":"Rudolf Péter az SZFE-ről: A megosztottság egyszerűsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel képzeletbeli, de akár egy konkrét személyről megmintázott partnert is készíthetnek maguknak a felhasználók.","shortLead":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel...","id":"20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d7642-c877-4c50-bbcb-9774eed4dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. november. 30. 18:18","title":"Kickstarterre vitte a magyar csapat a fejlesztést, amellyel digitális partnert kreálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","shortLead":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","id":"20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc8ae-23f3-4752-8ab9-258ace958100","keywords":null,"link":"/sport/20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","timestamp":"2020. november. 29. 14:28","title":"Kirúgta a labdát egy focista a Kisvárda 2,5 milliárdos stadionjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet találtak Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban.","shortLead":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet...","id":"20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f9df1-860a-4ebc-bb36-c1dc6cc4625e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","timestamp":"2020. november. 29. 10:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb szitakötői közül is a legkisebbiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]