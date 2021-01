Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","shortLead":"A 6,2-es erősségű rengést három földcsuszamlás és legalább 26 utórengés követte már. Eddig hét áldozatról tudni.","id":"20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766f4f87-05b9-4846-954b-fadf6684e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855634d6-d450-4089-ba35-a1b9efed5e77","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_indonezia_foldrenges_tobb_szaz_serult","timestamp":"2021. január. 15. 06:57","title":"Földrengés pusztított Indonéziában, több mint 600 ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","shortLead":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","id":"202102_szabad_rombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d35797-a6b6-423b-beb9-fe2e5168cd62","keywords":null,"link":"/360/202102_szabad_rombolas","timestamp":"2021. január. 15. 07:15","title":"Az ingatlanbiznisz a nemzeti hagyománynál is fontosabb a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges megölni.","shortLead":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges...","id":"20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec783471-bde5-48e7-8fcd-0e689b15a090","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","timestamp":"2021. január. 15. 10:58","title":"Mégis életben maradhat a fertőzésveszély miatt halálra ítélt galamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","shortLead":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","id":"20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6e38f-98f7-47e8-bbb5-3dd373302702","keywords":null,"link":"/elet/20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 17:18","title":"13 ezer kilométert utazott egy galamb az USA-ból Ausztráliáig, most megölhetik a fertőzésveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is a hatóságok fókuszába került Gődény György mozgalmára, más módon is összekapcsolható a testépítő gyógyszerésszel.","shortLead":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is...","id":"20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d92254-4478-497d-80a8-a1b97c8ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","timestamp":"2021. január. 15. 10:16","title":"Alapítottak egy pártot, ami Gődény Györgyhöz köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva az utódjára – netán saját magára –, mint amekkorát 2010-ben örökölt. ","shortLead":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva...","id":"202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e32510-5704-4850-8999-64d4f5f6c212","keywords":null,"link":"/360/202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","timestamp":"2021. január. 16. 07:00","title":"A járványra fogják, de már a 2022-es választások miatt szórják a pénzt Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos neurológiai tünetek milyen kockázatot jelentenek a vírus okozta megbetegedésben szenvedőknek. ","shortLead":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos...","id":"20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde45695-7df8-4ff5-9873-b4d61d50168c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 14. 20:03","title":"Magyar kutatók vizsgálták, mitől válhat súlyossá a Magyarországon is terjedő nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]