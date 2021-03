Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha kereszteznék a Mac minit és a G4 Cube-ot.","shortLead":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha...","id":"20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb90633-f7e2-4ed1-b991-adcf44b98ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","timestamp":"2021. március. 01. 12:03","title":"Újra kocka alakú számítógépet készít az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","shortLead":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","id":"20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8061d3-67b9-4a3f-b82e-9c2bcbb68b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","timestamp":"2021. február. 28. 14:38","title":"Közölnie kell az Apple-nek, mennyire lehet javítani az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mint egy közúti kamikaze, úgy viselkedett a forgalmas úton.","shortLead":"Mint egy közúti kamikaze, úgy viselkedett a forgalmas úton.","id":"20210301_Kozveszelyes_autos_Budapeseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3268c-a3d4-43d9-8da8-abca9a4e6e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_Kozveszelyes_autos_Budapeseten","timestamp":"2021. március. 01. 09:05","title":"Közveszélyes módon ijesztgette egy sofőr a többi autóst a Pesti úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. ","shortLead":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte...","id":"20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe641840-0c6e-455b-a5bc-8718c7d3b975","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","timestamp":"2021. február. 28. 09:15","title":"Összevesztek azon, ki hozza a vodkát, késelés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig felvetette annak a lehetőségét is, hogy országa megszakítja az unióhoz fűződő kapcsolatait. Úgy tűnik, egyre közelebb kerül a világ egy többször ismételgetett fenyegetés beváltásához.","shortLead":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen...","id":"20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529594e-5e8b-41bc-8648-454267ba5c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Putyin Oroszországa: mérgező bogyók és megalázó bosszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]