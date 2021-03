Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","shortLead":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","id":"20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16328b8-a722-45b3-aa2f-4c3c5304285e","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 10. 20:11","title":"Megengedné a polgári polgármester, hogy nyitva tartsanak a virágüzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","shortLead":"Nagyon sok áramot fogyaszt a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás és a növekedésserkentő lámpák használata. ","id":"20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb0b8fa-4f2d-4d01-afc8-73c826b15bd7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Marihuana_termesztes_kornyezetterheles","timestamp":"2021. március. 10. 14:15","title":"Még a kutatókat is meglepte, milyen környezetszennyező az otthoni marihuánatermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét.","shortLead":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt...","id":"20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7495a8da-da6e-4d29-9d33-6f2652b90d53","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","timestamp":"2021. március. 09. 13:18","title":"Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, pedig sok részét jól esne örökre kitörölni az emlékeink közül. Nemcsak az egészségügyi helyzet miatt volt extrém egy év ez, a gazdaságban is olyan vad hullámzásokat láttunk, mint korábban békeidőben még soha. Az elmúlt 365 nap tíz rekordját és mélypontját gyűjtöttük össze.","shortLead":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány...","id":"20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9f353-0eaa-4844-913a-84b2d6ab4ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","timestamp":"2021. március. 10. 11:20","title":"10 rekord és mélypont a magyar gazdaság elmúlt egy évéből, amióta együtt élünk a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal kevesebb áldozatot tüntetnek fel, az építkezéseken eddig legalább 6500 ember halt meg.","shortLead":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal...","id":"202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3704be9-043d-41e5-821b-7ac2eb05a5c8","keywords":null,"link":"/360/202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","timestamp":"2021. március. 09. 12:00","title":"A katari vb-stadionok több ezer élet árán épülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06795f3f-129c-4935-b482-5e5d33af8d29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a legfrissebb pletykák szerint 2021 második felében állhat elő azzal a telefonjával, amit már 200W-os töltővel is lehet majd tölteni.","shortLead":"A Xiaomi a legfrissebb pletykák szerint 2021 második felében állhat elő azzal a telefonjával, amit már 200W-os töltővel...","id":"20210309_xiaomi_200w_toltes_telefon_gyorstoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06795f3f-129c-4935-b482-5e5d33af8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62890682-770f-4920-ab81-2d5e1fd43768","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_xiaomi_200w_toltes_telefon_gyorstoltes","timestamp":"2021. március. 09. 14:03","title":"Nem elírás: 200W-os töltővel állhat elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","shortLead":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","id":"20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a63de1c-0787-4642-b35b-fa09a0f4d1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 09. 09:37","title":"Koronavírus: 6494 új fertőzött, sosem volt még ennyi beteg egyszerre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért. Rosszul tette.","shortLead":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért...","id":"20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65ac2b9-23d4-42c9-99fc-e198dc29aab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","timestamp":"2021. március. 09. 09:03","title":"Az új Call of Dutyra vágyott a szökött rab, és végül ez lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]