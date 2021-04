Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhausein gyártó semmit sem bíz a véletlenre, nagy sebesség mellett is alaposan letesztelte 510 lóerős sportkocsiját.","shortLead":"A zuffenhausein gyártó semmit sem bíz a véletlenre, nagy sebesség mellett is alaposan letesztelte 510 lóerős...","id":"20210408_5_ezer_kilometeren_at_300_kmhval_ezt_is_kibirja_az_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26234d7e-8f2f-4176-a1b3-373487edfd72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_5_ezer_kilometeren_at_300_kmhval_ezt_is_kibirja_az_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. április. 08. 09:56","title":"Ötezer kilométeren át 300 km/h-val: ezt is kibírja az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","shortLead":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","id":"20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7884378-8339-4022-bc0d-87648ac1a315","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","timestamp":"2021. április. 07. 18:50","title":"Leállt a vasúti forgalom Rákosrendezőnél, nagy késésekre kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések komoly térképészeti tudásról árulkodnak.","shortLead":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések...","id":"20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4568c-2041-48fb-bd5d-ecfe402dc6d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","timestamp":"2021. április. 07. 10:33","title":"Ez a hatalmas kőtábla lehet Európa legrégibb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7540bb4d-2694-4949-8d46-c7f295ea30f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus támogatói fórumán több tulajdonos is arról ír, hogy a kamera app használatakor a telefon túlmelegedés miatt tesz ki figyelmeztetést a képernyőre.","shortLead":"A OnePlus támogatói fórumán több tulajdonos is arról ír, hogy a kamera app használatakor a telefon túlmelegedés miatt...","id":"20210408_oneplus_9_pro_kamera_tulmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7540bb4d-2694-4949-8d46-c7f295ea30f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f79ec3-09d5-4aaf-912e-bb160d68ee32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_oneplus_9_pro_kamera_tulmelegedes","timestamp":"2021. április. 08. 15:03","title":"Gond lehet a fotózásnál a OnePlus 9 Próval, túlmelegedésről küld hibajelzést a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","shortLead":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","id":"20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b496e9f-40e7-4275-8759-9fd5c581e860","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","timestamp":"2021. április. 08. 15:16","title":"Ketten meghaltak egy balesetben az 1-es főúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"120 órát kell ledolgoznia a dudálós tüntetések miatt a független képviselőnek.","shortLead":"120 órát kell ledolgoznia a dudálós tüntetések miatt a független képviselőnek.","id":"20210408_budaors_szel_bernadett_kozmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c508add4-32ea-439b-ad9f-c27978d104a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_budaors_szel_bernadett_kozmunka","timestamp":"2021. április. 08. 08:35","title":"Budaörsön jelentkezett közmunkára Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]