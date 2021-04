Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","id":"20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0be5383-df01-46fb-aa73-3c3f0ceff7f4","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","timestamp":"2021. április. 18. 12:54","title":"Új helyszínnel bővül a Forma-1 versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","shortLead":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","id":"20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb34e5d-ff8e-4a07-a927-ed3df72e569e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","timestamp":"2021. április. 18. 07:59","title":"Látta már az Észak-Korea által egyszerűen lemásolt Mercedest? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen kihívások elé állítja a családot egy beszédfejlődési zavarral küzdő gyerek.



","shortLead":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen...","id":"20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883ef96-6312-4fa5-9803-c499b182d19b","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","timestamp":"2021. április. 19. 10:52","title":"Akár havi több mint százezer forintot is elköltenek a családok a gyerek fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"–","shortLead":"–","id":"20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fcb9a-31b9-4e14-b579-ff33cec07eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","timestamp":"2021. április. 17. 18:03","title":"Bíróság elé állítják Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer egy fórumon beszélt erről.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer egy fórumon beszélt erről.","id":"20210418_Nemet_vedelmi_miniszter_A_Kreml_akcioi_fenyegetest_jelentenek_Europara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424558f-d5bd-45ee-a55c-6a747fb79f33","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Nemet_vedelmi_miniszter_A_Kreml_akcioi_fenyegetest_jelentenek_Europara","timestamp":"2021. április. 18. 09:31","title":"Német védelmi miniszter: A Kreml akciói fenyegetést jelentenek Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","shortLead":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","id":"20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb57850c-32fd-4ae1-bda2-88eda2984730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","timestamp":"2021. április. 17. 20:58","title":"A szlovákok is nyitnak hétfőtől, de csak negatív antigénteszttel lehet munkába járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]