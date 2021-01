Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd48cb-092e-4236-8ab7-ea2a95de5595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós csak annyit mondott a rendőrök, amikor azok arról érdeklődtek, miért repesztett ilyen sebességgel, hogy sietett.","shortLead":"Az autós csak annyit mondott a rendőrök, amikor azok arról érdeklődtek, miért repesztett ilyen sebességgel...","id":"20210125_gyorshajtas_710_fout_245","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd48cb-092e-4236-8ab7-ea2a95de5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c6b909-a7fc-4249-8aff-ac03d38a30eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_gyorshajtas_710_fout_245","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Videó: a rendőrök 245-ös tempónál meszeltek le egy sofőrt a 710-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","shortLead":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","id":"20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc1ad3-427f-4b67-8a42-f46c24c209cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","timestamp":"2021. január. 25. 11:09","title":"Kidobott karácsonyfákból készítenek üdítőt Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","shortLead":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","id":"20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ed6e8-66b9-4c42-afaf-38a83161f600","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","timestamp":"2021. január. 25. 06:21","title":"Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, Lopez Obrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","shortLead":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","id":"20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74b2d4-3318-4dbb-87fc-46ba49ec0c0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","timestamp":"2021. január. 25. 11:21","title":"870 lóerőre húzták a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","id":"20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a4c1c1-a0fe-4f35-bcb2-412cba9b1e1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","timestamp":"2021. január. 26. 07:54","title":"Tállai: 1,6 millió család és félmillió cég kérte a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","id":"20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac430fbd-c67a-4d86-bdf4-1e168fec293f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2021. január. 25. 14:37","title":"Hőhullám is segítheti az ausztrál bozóttüzek terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]