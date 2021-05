Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt a hvg.hu-nak. A múlt keddi szavazás után viszont elment a helyi kórházba egy tesztre, másnapra derült ki, hogy koronavírusos. A frakció sajtóosztálya szerint a képviselő a szabályoknak megfelelően járt el. ","shortLead":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt...","id":"20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee03538-12c9-47aa-a7ce-a38de2de4eec","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","timestamp":"2021. május. 05. 12:23","title":"Becsó Zsolt azért ment be koronavírus-fertőzötten a kétharmados parlamenti szavazásra, mert azt hitte, csak megfázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország az elmúlt 40 év leghidegebb áprilisát élte meg.","shortLead":"Németország az elmúlt 40 év leghidegebb áprilisát élte meg.","id":"20210507_idojaras_aprilis_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5acb1a-ca87-4ee5-ae52-1729f84b9f7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_idojaras_aprilis_europa","timestamp":"2021. május. 07. 06:00","title":"Egész Európában különösen hideg volt az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","shortLead":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","id":"20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9129-c41f-4c52-8fbf-a2255864f4e3","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","timestamp":"2021. május. 06. 08:43","title":"Ez már a végjáték – állítja a monarchiáról egy brit író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem árulja el a kormány, hányan nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltás második adagját, pedig Magyarországon is akadnak olyanok, akiket elriasztanak a mellékhatások, vagy csak a védettségi igazolvány megszerzésére hajtanak. A kormány már készíti az előterjesztést, amely elvenné a többletjogokat azoktól, akik nem mennek el a második oltásra. A második dózis is nagyon fontos: nemcsak az antitestek szintjét emeli meg, hanem sok esetben sejtes immunitást is kialakít, sőt a mutációk ellen is jobban véd. ","shortLead":"Nem árulja el a kormány, hányan nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltás második adagját, pedig...","id":"20210506_masodik_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42dc7e-b63b-4894-beee-df74b91079ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_masodik_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 06. 14:11","title":"Többszörösen megjárhatják azok, akik elbliccelik a második oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás Gergely, hogy Becsó Zsolt korábban koronavírusosan ült be egy parlamenti szavazásra.","shortLead":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás...","id":"20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc69bb0-146c-49a8-b361-5bb36ff76e52","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 06. 13:21","title":"Nem árulta el Gulyás, hogy tesztelték-e a Fidesz-frakciót Becsó Zsolt fertőzöttsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj van. ","shortLead":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj...","id":"20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f448485-cb49-45a9-b019-c0d3b73de0a4","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","timestamp":"2021. május. 05. 11:50","title":"„Anya ezt tanította” – megszólalt az ötéves kislány, aki mentőt hívott az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb kutatások szerint.","shortLead":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb...","id":"20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470bd34-9b5d-4e2a-ade2-69005e987f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","timestamp":"2021. május. 06. 09:47","title":"Újabb vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinája a mutációk ellen is jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]