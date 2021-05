Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni a kábítószer-kereskedőt.","shortLead":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni...","id":"20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a0bff-baca-469a-9e94-50fe06cce724","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","timestamp":"2021. május. 25. 09:03","title":"Kezében tartott sajtról posztolt képet a kábítószer-kereskedő, leolvasták róla az ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","shortLead":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","id":"20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689db018-43d9-4887-b8d5-647c560c0551","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","timestamp":"2021. május. 25. 17:35","title":"Biden–Putyin csúcstalálkozó jön júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","shortLead":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","id":"20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503aa88f-d3d2-45f5-9078-fbd5843785c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","timestamp":"2021. május. 25. 14:31","title":"Európa leggazdagabb embere rövid időre világelső lett a Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","id":"20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaf32e-b2d1-4599-b8f7-dffcd8d25e0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","timestamp":"2021. május. 25. 07:59","title":"Magyarországon a Renault Arkana, az új kupés divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","shortLead":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","id":"20210525_4ig_jelents_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3ac019-df95-45d7-be19-522d880e4f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_4ig_jelents_bevetel","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Óriási bevételnövekedésről számolt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása is révbe ér.","shortLead":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása...","id":"20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6371c67-7c6f-4b8a-a012-6d25909d0103","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","timestamp":"2021. május. 26. 16:51","title":"A Városháza felújításától veszi el a pénzt a főváros a Blaha Lujza térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]