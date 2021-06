Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","shortLead":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","id":"20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198afa63-93dc-439c-9116-4320794aadf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","timestamp":"2021. június. 24. 14:58","title":"Akadoznak a Vodafone szolgáltatásai Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és korlátozott idejű védettség miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és...","id":"20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b3891-7667-45f1-9298-1f4d458c895d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:17","title":"Évente emlékeztető oltást kaphatnak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a pénteki közvetítésünkben.","shortLead":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse...","id":"20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f3854-7927-4fd7-8add-c2e89de7ad6b","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 25. 10:15","title":"Szalai Ádám a csoportkör legjobbjai között az öngólok Eb-jén - ez történt a kontinenstorna pénteki szünnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést és az Európa-bajnokságot a kiesés után. ","shortLead":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést...","id":"20210624_jatekosok_a_kieses_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51613c-e41b-4dff-80c4-cb341994faa2","keywords":null,"link":"/sport/20210624_jatekosok_a_kieses_utan","timestamp":"2021. június. 24. 07:26","title":"„Az egész ország mögöttünk van” – magyar játékosok nyilatkoztak a kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.","shortLead":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is...","id":"20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce88b61-14b2-41fb-80a5-971fafeb2e4f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","timestamp":"2021. június. 25. 14:55","title":"Fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók homofób rigmusai miatt az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 22 éves játékos két évre írt alá, 2022 nyarán csatlakozik a francia együtteshez.","shortLead":"A 22 éves játékos két évre írt alá, 2022 nyarán csatlakozik a francia együtteshez.","id":"20210625_Paris_SaintGermain_kezicsapat_Mathe_Dominik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fe07ba-1d23-49ef-9265-1a9d135a7980","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Paris_SaintGermain_kezicsapat_Mathe_Dominik","timestamp":"2021. június. 25. 15:28","title":"A Paris Saint-Germain szerződtette Máthé Dominikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]