[{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast az LMBT-ellenes magyar politika kapcsán. Mint írja, a Fidesz egy évtizede ösztökéli a saját választóit azzal, hogy ördögnek állítja be a bevándorlókat, a muzulmánokat, a zsidókat és a nemi kisebbségeket, ám eközben élvezi az uniós tagság előnyeit. Brüsszel mindezidáig elmulasztotta, hogy keményen fellépjen az Orbán-kormány ellen, noha az lebontotta a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, lásd a bíróságokat és a független sajtót.



","shortLead":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast...","id":"20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80638718-0000-4da4-ad06-25468e141a10","keywords":null,"link":"/360/20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","timestamp":"2021. június. 30. 07:36","title":"Washington Post: Orbán ráfizethet a homofób támadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának vizsgálatára, a letartóztatását pedig meghosszabbítanák.","shortLead":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának...","id":"20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33e9ca-ec51-4cac-a3e3-86414464d5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 29. 10:27","title":"Ügyészség: Erősödött a gyanú a terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","shortLead":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","id":"20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0adb38-9652-4c4c-8364-d3f5e02893a5","keywords":null,"link":"/360/20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","timestamp":"2021. június. 29. 13:40","title":"Vuhani vírusgyanú: Hol a határ a kórokozók genetikai bütykölésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen megszüntetett 100E járatot bő két hete indították újra. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen megszüntetett 100E járatot bő két hete indították újra. ","id":"20210629_bkk_repteri_busz_100e_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c6c962-de06-4b76-a8f1-d6a04c152d61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bkk_repteri_busz_100e_menetrend","timestamp":"2021. június. 29. 15:15","title":"Hamarabb indulnak szombattól a reptéri buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"A korábbinál is gyorsabb lesz a technológiai fejlődés: mire számíthatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak teljesíthetetlen feltételek elfogadása esetén hajlandó hozzájárulni. A zavart a magyar diplomácia is fokozza.","shortLead":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak...","id":"202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b07-6779-4708-90e0-75de9e70b985","keywords":null,"link":"/360/202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:00","title":"Észak-Macedóniában Bulgária és Magyarország is kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte az eredeti változatot. Litkai Gergely pedig tolmácsként fordít Lorenzóról magyarra. Az is kiderül, hogy mitől volt ennyire kisimult a fotókon a vállalkozó. ","shortLead":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte...","id":"20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b21775-c088-4dfc-bb21-74ce78b5e043","keywords":null,"link":"/360/20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","timestamp":"2021. június. 30. 19:00","title":"A pénz számolva jó, az asszony meg, ha Andrea – Mészáros Lőrinc-interjú a Duma Aktuál tolmácsolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon mennek lassan.","shortLead":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon...","id":"20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31944884-8592-412c-8622-56560270d035","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","timestamp":"2021. június. 30. 04:21","title":"25 millió forintot is megért valakinek egy 1974-es tökéletes állapotú Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]