Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul fel is szívódnak a bőrön át.","shortLead":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul...","id":"20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba.jpg","index":0,"item":"ed3ddf46-e439-4855-adc2-4d0e0d31cc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","timestamp":"2025. január. 20. 20:03","title":"Időzített bomba lehet az okosóra, súlyos veszélyre figyelmeztetnek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török miniszterelnök elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","shortLead":"A török miniszterelnök elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","id":"20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516.jpg","index":0,"item":"a6c1adf0-654e-4dac-b93e-352b29d9bd04","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:10","title":"Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert a 76 halálos áldozatot követelő szállodatűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","shortLead":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","id":"20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"1035fea5-c155-4432-83f7-8431e8592b36","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","timestamp":"2025. január. 20. 21:59","title":"A tűzszünet után felvonultatták a Gázai övezetben a Hamász biztonsági erőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","shortLead":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","id":"20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc.jpg","index":0,"item":"2f94a748-6955-463a-b5dd-15ae108ce7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","timestamp":"2025. január. 22. 07:21","title":"Parancsolja a tekintélyt a legújabb 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze a rendezvényre a kegyét kereső cégektől.","shortLead":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze...","id":"20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc.jpg","index":0,"item":"c7c5e4fa-61d9-414e-bb8d-49e2e6d78602","keywords":null,"link":"/360/20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","timestamp":"2025. január. 20. 16:30","title":"Trump szűkebb körben ünnepli a beiktatását, de a techcégek elitjének ott a helye a páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De milyen őrületnek?","shortLead":"De milyen őrületnek?","id":"20250121_Szijjarto-Peter-szerint-Trump-elso-rendeletei-vilagossa-teszik-hogy-vege-egy-bizonyos-oruletnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"eab46374-929f-461f-9921-03e5191c5bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Szijjarto-Peter-szerint-Trump-elso-rendeletei-vilagossa-teszik-hogy-vege-egy-bizonyos-oruletnek","timestamp":"2025. január. 21. 12:05","title":"Szijjártó Péter is reagált Trump bejelentéseire: vége az őrületnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]