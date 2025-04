Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","shortLead":"Az ismert történész és publicista az amerikai konzervatívok körében népszerű orbáni modell veszélyeire figyelmeztetett.","id":"20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a816781c-56d8-4270-bdf8-0b0d43073fa3.jpg","index":0,"item":"6200cb1a-7458-4a97-8393-041b82326e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_anne-applebaum-maga-usa-orban-modell-gazdasag","timestamp":"2025. március. 31. 16:40","title":"Anne Applebaum: A magyar modell magyar pangással, korrupcióval és nyomorúsággal jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","shortLead":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","id":"20250331_orban-viktor-marine-le-pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7.jpg","index":0,"item":"a7e8266e-bb0f-40b0-93fe-7f7d9e238d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_orban-viktor-marine-le-pen","timestamp":"2025. március. 31. 12:55","title":"Orbán és a Kreml is kiállt az elítélt Marine Le Pen mellett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy a készpénzhasználatot igyekeznek visszahozni. Eközben olyan rendszerekre hagyatkozunk, amelyek drágák, és ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nem lenne mivel lecserélni őket. Mi lehet a megoldás? A zágrábi Money Motion konferencián a nyitó előadást tartó Gauder Milánnal beszélgettünk, akinek a nevéhez az érintésmentes fizetés elterjesztése köthető.","shortLead":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy...","id":"20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6.jpg","index":0,"item":"0a7f0614-0695-4eb0-aaba-03c135a8ea18","keywords":null,"link":"/360/20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","timestamp":"2025. április. 01. 11:49","title":"Gauder Milán: Az a kormány akar kétezer ATM-t telepíttetni, amelyik két éve bezárt ötszáz postát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","shortLead":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","id":"20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62.jpg","index":0,"item":"a0100e5f-d778-4e56-852d-d80d967324c5","keywords":null,"link":"/360/20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 01. 10:49","title":"Kulcsár Krisztián a Tiszát választotta a BÁV helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","shortLead":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","id":"20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984.jpg","index":0,"item":"557d19f8-5c68-4805-a15a-46bc3586fa27","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","timestamp":"2025. április. 01. 06:14","title":"Leváltották a mezőgazdasági államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","shortLead":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","id":"20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"a3e4b46f-958c-449c-95ee-2e0e4834f6b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","timestamp":"2025. március. 31. 22:15","title":"Megtalálták Litvániában három eltűnt amerikai katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","shortLead":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","id":"20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"ad46cc5a-9530-462c-920f-c98730d1593c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","timestamp":"2025. március. 31. 15:03","title":"MI-orvost kaphatnak az iPhone-ok, jelentős újításon dolgozhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]