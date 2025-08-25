1000 lóerős, nyitott tetős Mercedes szabadul rá a közutakra

A közelmúltban volt szerencsénk alaposan meghajtani a Mercedes aktuális kínálatának egyik legizgalmasabb modelljét, az 585 lóerős biturbó V8-assal szerelt AMG GT 63 kupét.

A stuttgarti gyártó kínálatában azonban akad ebből a típusból erősebb és nyitható tetejű változat is, mely 816 lóerős plugin hibrid szörnyeteget vette most kezelésbe a Brabus.

Brabus Rocket GTC Deep Red Brabus

A keresztségben Rocket GTC Deep Red nevet kapott újdonság látványos fényezéséről, egyedi aerodinamikai csomagjáról, 21-22 colos különleges felnijeiről és finomhangolt utasteréről ismerszik meg.

A 4-ről 4,4 literre felfúrt biturbó V8-as benzinmotor teljesítményét 612-ről 796 lóerőre növelték.

A 850 Nm-es csúcsnyomaték 1250 Nm-re gyarapodott, de a hajtáslánc kímélése érdekében elektronikusan 1050 Nm-re korlátozzák.

A PHEV hajtáslánc összteljesítménye kereken 1000 lóerő, ami mellé 1820 Nm társulna, ha utóbbit nem limitálnák 1620 Nm-re.

A 2,2 tonnás roadster 2,9 helyett immár 2,6 másodperc alatt pattan fel álló helyzetből 100-as tempóra, a végsebesség változatlanul 317 km/h.

A 9,5 másodperces 0-200-as gyorsulású Brabus Rocket GTC Deep Red árcéduláján 830 ezer eurós (328,7 millió forint) összeg feszít.

Viszonyításképp, a Mercedes-AMG SL 63 S E Performance magyarországi alapára 96,4 millió forint.

