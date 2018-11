Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","shortLead":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","id":"20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970180a0-dc8b-4eb8-8bf7-e25d2414b06b","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","timestamp":"2018. november. 09. 10:31","title":"Szandi gyereket kíván minden nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. 