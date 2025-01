Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1b0f8a0-1799-439b-8836-1277ea654700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Szigorúak a környezetvédelmi előírások, világszínvonalú eszközök vizsgálják az értékeket. Debrecenben és környékén mindenki biztonságban van!” – írja a miniszter.","shortLead":"„Szigorúak a környezetvédelmi előírások, világszínvonalú eszközök vizsgálják az értékeket. Debrecenben és környékén...","id":"20250129_Videoban-nyugtatgatja-a-debrecenieket-Navracsics-a-kornyekbeli-gyarak-biztonsagossagarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b0f8a0-1799-439b-8836-1277ea654700.jpg","index":0,"item":"98560a89-6d55-429c-9032-a994e9adfef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Videoban-nyugtatgatja-a-debrecenieket-Navracsics-a-kornyekbeli-gyarak-biztonsagossagarol","timestamp":"2025. január. 29. 12:41","title":"„Mindenki biztonságban van!” – videóban nyugtatgatja a környékbeli gyárak miatt aggódó debrecenieket Navracsics Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem csökkentett a Monetáris Tanács.","shortLead":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem...","id":"20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"310ce3ce-d0d7-4c38-b5c3-96bb9357b399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Itt van a Matolcsy-korszak utolsó előtti kamatdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"„Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” – az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta csíkos és téli álmot alszik, neve egy ízeltlábúra is utal.","shortLead":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta...","id":"20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0.jpg","index":0,"item":"2f29af9b-5ee9-4e7f-890f-17cda0f7a7f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","timestamp":"2025. január. 28. 14:04","title":"Szelíd apróság az év emlőse idén, aki alatt a mezei virágok szára sem hajlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","shortLead":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","id":"20250127_Audi-5000-CS-Quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e.jpg","index":0,"item":"e1fedf74-81c4-4052-9740-903a8daea856","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Audi-5000-CS-Quattro","timestamp":"2025. január. 27. 20:20","title":"Eladó egy 1986-os Audi 5000, amely rekorddöntésre született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó, hatmilliárdos árbevételű céget egy a viszonylag friss alapítású Ursus Zrt. veszi meg, aminek vezérét furcsa kapcsolat fűzi a 4iG-hez.","shortLead":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó...","id":"20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"329b84b9-360c-4ec5-a38d-c22a82ea7cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. január. 28. 10:41","title":"Tavalyelőtt alapított cégnek passzolja le a Telekom egy 54 ezer ügyfeles leányvállalatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]