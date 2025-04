Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","shortLead":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","id":"20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"bce8ae37-b114-4adf-a431-5e2db47d6c86","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","timestamp":"2025. április. 08. 21:29","title":"Nyolcvanmilliós sérelemdíjat követelnek Till Tamás szülei, de nincs semmi a gyilkossággal gyanúsított férfi nevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","shortLead":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","id":"20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9.jpg","index":0,"item":"f57b56d2-1067-410e-a0c7-2a7f3cc015c4","keywords":null,"link":"/elet/20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","timestamp":"2025. április. 09. 09:04","title":"Ókovács Szilveszter szerint testszégyenítés, amit az operaházi szakszervezet tett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég: egy mikrohullámú szerkezettel tisztítják meg a holdi jeget, a végeredmény pedig iható víz.","shortLead":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég...","id":"20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5.jpg","index":0,"item":"2d6ade00-1042-4ddf-a55c-b9f460bdb9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","timestamp":"2025. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták az űrmikrót, tiszta vizet állít elő a Hold jegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","shortLead":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","id":"20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa.jpg","index":0,"item":"750693d3-220c-4d1e-acdc-8ecbfcc784be","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 08. 20:40","title":"ZDF: Oroszországban már azelőtt rákerestek egy németországi késelésre, hogy az megtörtént volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hír nyilvánosságra kerülése után jelentősen beestek a Sheinhez köthető cégek részvényei. ","shortLead":"A hír nyilvánosságra kerülése után jelentősen beestek a Sheinhez köthető cégek részvényei. ","id":"20250408_Kina-Shein-Donald-Trump-Egyesult-Kiralysag-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"a1abadd2-e335-4086-83dd-9e7bff14514b","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Kina-Shein-Donald-Trump-Egyesult-Kiralysag-USA","timestamp":"2025. április. 08. 13:13","title":"Trump brutális vámjai közepette Kína a Sheinnel hadakozik, hogy ne költöztesse külföldre a gyártósorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]