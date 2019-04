Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz nagyjából mindenen.","shortLead":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz...","id":"20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef03a-f68f-47ef-b5ce-521296e34424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","timestamp":"2019. április. 09. 17:47","title":"Fiatal orosz milliárdos nő és van egy 2 millió darab Swarowskival kirakott Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási körzetében szavaznak. ","shortLead":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási...","id":"20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbf0785-8147-4da2-83d0-6dd3cb6a1036","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 11. 05:52","title":"Már tart a választás a világ legnagyobb demokratikus országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem fogják a CEU és egy bajor egyetem együttműködését.\r

","shortLead":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem...","id":"20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5868e-a0db-4162-868d-9f28fd2338e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","timestamp":"2019. április. 10. 14:09","title":"Kovács Zoltán a Reutersnak: Nem fogunk törvényt módosítani a CEU miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","shortLead":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","id":"20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458c4ca-ae3e-47d4-8492-dc42250d7f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"A brit parlament megszavazta az újabb Brexit-halasztási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","shortLead":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","id":"20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62e83f-610e-44e9-b816-da5f6ab96909","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","timestamp":"2019. április. 09. 19:14","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a Chinoinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.","shortLead":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn...","id":"20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80f8037-9fcb-4308-a4e1-6139698a3ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","timestamp":"2019. április. 09. 17:03","title":"Azt állítják egyes kutatók, hogy a kutyák képesek kiszagolni a rákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","id":"20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742a335-b906-40b3-aae6-a07aa66905d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","timestamp":"2019. április. 10. 09:03","title":"Fél évnél is többet kell várni a várólista-rekorder műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","shortLead":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","id":"20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad835656-0c8b-4ee4-b453-b98c261209d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","timestamp":"2019. április. 09. 10:44","title":"Gyanús fehér por miatt evakuálni kellett a Monty Python egyik tagjának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]