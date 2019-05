Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz millió forintot ér.","shortLead":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz...","id":"20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53c18c1-57ff-41e9-abc8-f5ed4cf0b722","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 28. 08:21","title":"Videón Ronaldo újabb hipersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben átcsoportosítanának. De a vágányhálózat felújítására is szükség lenne. Azt is elmondta, a Keletire is sokat kellene még költeni.","shortLead":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben...","id":"20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56affada-c1d6-4e22-904d-b3585e87b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. május. 28. 09:19","title":"MÁV-vezér: Kritikus a helyzet a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","shortLead":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","id":"20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351fa85e-86b8-4f6f-89d5-b6827b180e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","timestamp":"2019. május. 27. 13:50","title":"A Kúria is kimondta, jogszerűen büntették az UPC-t 20 millióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bdd493-09eb-4321-8d95-de367508b15f","keywords":null,"link":"/elet/20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. május. 27. 17:21","title":"Eltűnt tízévest keresnek a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]